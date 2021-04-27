Премьера оперы Алексея Рыбникова пройдет в Москве

А могла бы быть «Молодым папой»
«Тоска» в Большом театре27 апреля 20211302
18 и 19 мая на сцене московского театра Et Cetera состоятся премьерные представления оперы-драмы Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский» по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир».
Как сообщает сайт спектакля, в основу либретто положен текст Льва Толстого, также использованы письма, дневники и мемуары Наполеона, манифест Александра I и его речь при взятии Парижа в марте 1814 года.
«Идею спектакля по роману Толстого мне подсказала одна поэтесса, — рассказывает Алексей Рыбников. — Это было лет 18 назад. Когда началась пандемия и меня заперли на даче, за два месяца я придумал произведение в двух актах с почти детективным сюжетом».
Сюжет оперы выстроен вокруг судьбы Андрея Болконского — с момента его появления в салоне Анны Шерер до последних минут его жизни после смертельного ранения в Бородинской битве. Главного героя окружают полсотни других персонажей, которые говорят и поют на двух языках — французском и русском. Некоторые сцены представляют собой большие хореографические композиции.
Среди исполнителей ролей оперные певцы, поющие актеры драмы и молодые артисты, известные широкой публике по участию в шоу «Голос» на Первом канале, а также актеры театра Алексея Рыбникова и театра «Новый балет».
Партнеры премьеры — Национальный фонд поддержки правообладателей и радио «Орфей»
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