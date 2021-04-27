Все сочинения Бетховена для фортепиано с оркестром исполнят в Московской консерватории

© Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского

8 мая в Большом зале Московской консерватории в формате однодневного мини-фестиваля «Людвиг-Фест» прозвучат все произведения Бетховена для фортепиано и симфонического оркестра.

«Людвиг-Фест» — проект факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории — приурочен к 250-летию Людвига ван Бетховена.

Как сообщает пресс-служба Московской консерватории, его музыка будет исполнена на фортепиано Becker, Bechstein и Steinway. Инструменты начала XX века предоставляют Музей-мастерская фортепиано Алексея Ставицкого и творческое сообщество МИРА.

Факультет пригласил к участию в своем проекте камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина и камерный хор Московской консерватории (художественный руководитель — Александр Соловьев).

Солистами бетховенского марафона станут педагоги факультета — известные музыканты, специалисты в области исторического исполнительства, многие из которых только что принимали участие в записи всех клавирных сонат Бетховена на исторических инструментах.

На исполнение Рондо, небольшой пьесы для фортепиано с оркестром, на факультете объявлен студенческий конкурс, победитель которого удостоится чести исполнить это произведение в Большом зале.

В афише мини-фестиваля два концерта:

Начало в 14:00

Первый Концерт для фортепиано с оркестром До мажор соч. 15, солист — Сергей Каспров

Тройной Концерт До мажор для скрипки, виолончели и фортепиано соч. 56, солисты — Александр Тростянский (скрипка), Александр Рудин (виолончель), Екатерина Державина (фортепиано)

Второй концерт для фортепиано с оркестром Си-бемоль мажор соч. 19, солист — Михаил Дубов

Третий Концерт для фортепиано с оркестром до минор соч. 37, солист — Алексей Любимов



Начало в 19:00

Рондо для фортепиано с оркестром Си-бемоль мажор WoO 6, солист — студент, победитель консерваторского конкурса

Пятый Концерт для фортепиано с оркестром Ми-бемоль мажор соч. 73, солист — Юрий Мартынов

Четвертый Концерт для фортепиано с оркестром Соль мажор соч. 58, солистка — Елизавета Миллер

Фантазия для фортепиано, хора и оркестра, солист — Петр Айду





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