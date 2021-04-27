Все сочинения Бетховена для фортепиано с оркестром исполнят в Московской консерватории

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«Тоска» в Большом театре27 апреля 20211306
8 мая в Большом зале Московской консерватории в формате однодневного мини-фестиваля «Людвиг-Фест» прозвучат все произведения Бетховена для фортепиано и симфонического оркестра.
«Людвиг-Фест» — проект факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории — приурочен к 250-летию Людвига ван Бетховена.
Как сообщает пресс-служба Московской консерватории, его музыка будет исполнена на фортепиано Becker, Bechstein и Steinway. Инструменты начала XX века предоставляют Музей-мастерская фортепиано Алексея Ставицкого и творческое сообщество МИРА.
Факультет пригласил к участию в своем проекте камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина и камерный хор Московской консерватории (художественный руководитель — Александр Соловьев).
Солистами бетховенского марафона станут педагоги факультета — известные музыканты, специалисты в области исторического исполнительства, многие из которых только что принимали участие в записи всех клавирных сонат Бетховена на исторических инструментах.
На исполнение Рондо, небольшой пьесы для фортепиано с оркестром, на факультете объявлен студенческий конкурс, победитель которого удостоится чести исполнить это произведение в Большом зале.
В афише мини-фестиваля два концерта:
Начало в 14:00
Начало в 19:00
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