Место российского современного искусства на глобальной арт-сцене обсудят в галерее «Триумф»

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29 апреля в московской в галерее «Триумф» состоится четвертая дискуссия проекта AGA Talks. Тема дискуссии – «Между Западом и Востоком: место российского современного искусства на международной арт-сцене».
Начало в 19:00, участие бесплатное по предварительной регистрации.
Участники: руководитель факультета «Арт-менеджмент и галерейный бизнес» в бизнес-школе RMA Николай Палажченко, арт-директор международной ярмарки современного искусства Cosmoscow Саймон Рис, совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин, председатель правления выставки современного искусства Viennacontemporary Дмитрий Аксенов.
Модератор: Ксения Подойницына, эксперт по современному искусству, основательница «Галереи 21» и InArt by Ksenia Podoynitsyna.
Темы дискуссии:
Цикл дискуссий AGA Talks, запущенный в апреле, охватывает актуальные темы российского современного искусства. Галеристы и приглашенные эксперты обсуждают в формате дискуссий и круглых столов все, что волнует арт-индустрию и влияет на искусство в целом.
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