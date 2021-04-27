Место российского современного искусства на глобальной арт-сцене обсудят в галерее «Триумф»

Работы Марии Агуреевой и Виктории Иконен на ярмарке START Art Fair в Saatchi Gallery. Лондон, 2018 © Abode

29 апреля в московской в галерее «Триумф» состоится четвертая дискуссия проекта AGA Talks. Тема дискуссии – «Между Западом и Востоком: место российского современного искусства на международной арт-сцене».

Начало в 19:00, участие бесплатное по предварительной регистрации.

Участники: руководитель факультета «Арт-менеджмент и галерейный бизнес» в бизнес-школе RMA Николай Палажченко, арт-директор международной ярмарки современного искусства Cosmoscow Саймон Рис, совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин, председатель правления выставки современного искусства Viennacontemporary Дмитрий Аксенов.

Модератор: Ксения Подойницына, эксперт по современному искусству, основательница «Галереи 21» и InArt by Ksenia Podoynitsyna.

Темы дискуссии:

где и как представлено российское искусство в мире;

взгляд со стороны: почему работы современных российских художников не вызывают интереса у международных коллекционеров и не присутствуют на ведущих арт-ярмарках;

потенциальные пути встраивания современного российского искусства в глобальный контекст.



Цикл дискуссий AGA Talks, запущенный в апреле, охватывает актуальные темы российского современного искусства. Галеристы и приглашенные эксперты обсуждают в формате дискуссий и круглых столов все, что волнует арт-индустрию и влияет на искусство в целом.







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