Музей «Новый Иерусалим» покажет «Скрытые пространства» Хосе Мануэля Баллестера

Хосе Мануэль Баллестер. Место охоты. 2008. Печать на холсте

С оригинала Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу» (1565) © Предоставлено пресс-службой музея «Новый Иерусалим»

С 29 апреля по 29 октября в музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре будет проходить выставка испанского художника и фотографа Хосе Мануэля Баллестера. Его работы из серии «Скрытые пространства» представляют собой точные реплики всемирно известных живописных полотен, но без ключевого элемента – человеческих фигур.

«Эти необычные "шедевры без шедевров" произвели вирусный эффект в интернете во время пандемии, став еще одним символом самоизоляции. Впервые в России их можно будет увидеть в музейном представлении», — сообщает сайт музея.

На выставке «Скрытые пространства» будут представлены около двадцати работ, в том числе «опустошенные» реплики «Сада земных наслаждений» Иеронима Босха, «Весны» Сандро Боттичелли, «Распятого Христа» Диего Веласкеса, «Благовещения» Леонардо да Винчи, «Обручения Девы Марии» Рафаэля, «Охотников на снегу» Питера Брейгеля Старшего. Также в экспозицию войдут несколько авторских реплик известных картин российских художников.

Хосе Мануэль Баллестер создает свои работы, начиная с цифрового файла, который впоследствии обрабатывается с помощью различных программ для достижения фактуры, цвета, текстуры и деталей оригинала. Все картины художник воспроизводит в их первоначальном размере.

Цель его метода — обнаружить и подчеркнуть важность пространства, окружающего их главных героев.

«Это "упражнение на опустошение" позволяет, с одной стороны, более детально подойти к анализу того, как каждый художник создавал свои творения, и, с другой, — вызвать пересмотр или новое прочтение классики, — говорит Хосе Мануэль Баллестер. — Я хочу показать, что далеко не все было сказано, и открыть путь для новых интерпретаций, нового видения, а значит, для нового отношения к классике. Я приглашаю зрителя взглянуть иначе на знакомые картины и поставить себя на другую плоскость созерцания».

Работа над серией «Скрытые пространства» началась в 2006 году. Особую картины из этой серии получили в разгар пандемии коронавируса COVID-19.

Произведения Хосе Мануэля Баллестера находятся в коллекциях государственных музеев и частных культурных институций Испании, США, Японии, Китая и других стран. В разные годы работы художника были представлены на многих персональных и групповых выставках, в том числе в Музее Прадо в Мадриде, в Музее Гуггенхайма в Бильбао, Художественном музее Генуи в Италии, Национальном музее фотографии в Дании, Художественном музее Фроста в США, Галерее Паскаля Ваноке в Париже.

Выставка проводится при поддержке посольства Испании в России







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