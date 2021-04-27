«Эшколот» приглашает на образовательную экспедицию на запад России

Еврейское кладбище в Любавичах © annabar

Культурно-образовательный проект «Эшколот» открыл прием заявок на участие в образовательной экспедиции «Raysn – русская Атлантида», которая пройдет 20-23 июня по маршруту Любавичи – Велиж – Невель – Ильино.

Заявки принимаются онлайн до 10 мая. Отбор участников производится на основании представленной информации и личного интервью. Окончательное подтверждение, а также информация о способе оплаты взноса будет разослана не позднее 16 мая.

Как сообщают организаторы, задача экспедиции «Raysn — русская Атлантида» — раскрыть исторические еврейские «культурные слои» в городках и поселках Смоленской, Псковской и Тверской областей (бывшие Витебская и Могилевская губернии) через полевые исследования, лекции, семинары и концерты. Обучение с акцентами на истории, литературе, искусстве, архитектуре и музыке.

Путешествие будет проходить на автобусе с ночевками в Любавичах и Невеле. Выезд из Москвы рано утром 20 июня, возвращение вечером 23 июня.

Маршрут:

Любавичи (Смоленская область) — важнейший центр Хабада, самого влиятельного течения в современном хасидизме, двор второго ребе Дов-Бера (Митлер Ребе, 1773–1827) и третьего ребе Менахема-Мендла (Цемах Цедек, 1789–1866).

Велиж (Смоленская область) — место печально знаменитого «Велижского дела», первого в истории России кровавого навета (1823).

Невель (Псковская область) — важный центр хасидизма на границе черты оседлости и город, в котором после революции 1917 года действовал знаменитый Невельский философский кружок (Михаил Бахтин, Матвей Каган, Лев Пумпянский, Мария Юдина, Валентин Волошинов, Борис Зубакин).

Ильино (Тверская область) — единственное место на территории современной Тверской области, которое входило в черту оседлости, община «валдайских хасидов», самый северный еврейский колхоз.



Преподаватели и темы:

Валерий Дымшиц. Еврейская история и этнография Смоленской, Псковской и Тверской областей

Ури Гершович. Курс медленного чтения текстов Любавичского хасидизма

Мотл Гордон. Песни без слов (нигуним) в традиции Любавичского хасидизма



Экскурсия проводится при поддержке Genesis Philanthropy Group







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