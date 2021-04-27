«Эшколот» приглашает на образовательную экспедицию на запад России

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Культурно-образовательный проект «Эшколот» открыл прием заявок на участие в образовательной экспедиции «Raysn – русская Атлантида», которая пройдет 20-23 июня по маршруту Любавичи – Велиж – Невель – Ильино.
Заявки принимаются онлайн до 10 мая. Отбор участников производится на основании представленной информации и личного интервью. Окончательное подтверждение, а также информация о способе оплаты взноса будет разослана не позднее 16 мая.
Как сообщают организаторы, задача экспедиции «Raysn — русская Атлантида» — раскрыть исторические еврейские «культурные слои» в городках и поселках Смоленской, Псковской и Тверской областей (бывшие Витебская и Могилевская губернии) через полевые исследования, лекции, семинары и концерты. Обучение с акцентами на истории, литературе, искусстве, архитектуре и музыке.
Путешествие будет проходить на автобусе с ночевками в Любавичах и Невеле. Выезд из Москвы рано утром 20 июня, возвращение вечером 23 июня.
Маршрут:
Преподаватели и темы:
Экскурсия проводится при поддержке Genesis Philanthropy Group
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