Большая выставка соцреализма открывается в Москве

С 27 апреля по 6 июня в Центральном выставочном зале Союза художников России на Крымском Валу в Москве будет проходить выставка «Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927-1987». Экспозиция, подготовленная Государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО, включает более 200 произведений живописи и скульптуры.

«Отправной точкой выставки станет исследование коллекции и архива РОСИЗО — одной из ведущих институций, работавших во времена СССР в рамках системы государственного заказа, — сообщает сайт РОСИЗО. — Примечательно, что архивы РОСИЗО содержат не только канонические образцы соцреализма, но и выдающиеся произведения 1920-х — 1930-х годов, свидетельствующие об альтернативных художественных поисках, а также целый корпус работ, которые должны были стать основой легендарной выставки "Индустрия социализма"».

По словам куратора выставки Александры Харитоновой, для российской выставочной практики художественное наследие советской эпохи является одной из самых чувствительных и неоднозначных тем. Несмотря на существующую историческую дистанцию, «соцреализм» остается предметом острых дискуссий, как в профессиональной среде искусствоведов, художников и критиков, так и в обществе в целом, разделяя его на два скорее политических, нежели эстетических лагеря.

Экспозиция «Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927–1987» строится по хронологии и структурирована по темам и разделам, таким как «Вожди и мифы», «Индустрия социализма», «Советская женщина», «Война и память», «Союз Республик. Новая этнография — новая экзотика», «Город vs. Деревня».

В залах Центрального выставочного зала Союза художников можно будет увидеть 220 работ Бориса Голополосова, Екатерины Зерновой, Александра Лабаса, Виктора Мидлера, Владимира Люшина, Кузьмы Николаева, Сергея Герасимова, Александра Дейнеки, Николая Терпсихорова, Дмитрия Налбандяна, Веры Мухиной, Льва Кербеля, Сарры Лебедевой, Веры Адамчевской, Сергея Коненкова, Татьяны Яблонской, Станислава Гончарова, Яна Осиса и других художников из фондов РОСИЗО, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного Исторического музея, Музея современной истории России и других музейных собраний.

Постскриптумом к выставке станет специальный проект с участием современных российских художников Павла Отдельнова, Егора Кошелева, Марии Сафроновой и Владимира Потапова. Кроме того, организаторы выставки подготовили образовательную программу, показы советского кино и параллельную программу в павильоне «Книги» на ВДНХ.







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