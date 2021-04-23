Выставка-игра «Жизнь замечательных вещей» проходит в Музее Москвы

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В Музее Москвы 24 апреля открылась выставка-игра «Жизнь замечательных вещей», на которой представлены работы юных художников творческой мастерской ДЭЗ №5.
Как сообщает сайт Музея Москвы, все экспонаты — среди них стол-договариватель, спасжилет от всего, мишка правды, гаситель конфликтов и ракушка умиротворения — сгруппированы вокруг семи концептов: «значение вещей», «взаимо/понимание», «защита», «терапия», «расширение возможностей», «очищение» и «идеология». Каждый объект при этом вовлекает детей и взрослых в интеллектуальную игру.
«Дети постоянно находятся в поисках новых знаний и нового общения. Взрослые хотели бы также, но получается пока не у всех. Выставка показывает, что диалог между детьми и взрослыми, искусством и обществом, музеем и остальным миром не столько реален, сколько потенциален. Художественный, культурологический и социологический аспекты нашего проекта взаимодополняют друг друга для профессионального зрителя, а для всех остальных гарантирована радость от форм, фантазий и сюжетов», — рассказывает куратор выставки Георгий Никич.
В каждый выставочный раздел кураторы поместили объекты из коллекции Музея Москвы. Так, в разделе «защита» работы детей дополняют графика Анатолия Кокорина, посвященная аэростатной обороне Москвы.
Выставка «Жизнь замечательных вещей» в Музее Москвы продлится до 27 июня. Ее подготовила команда ДЭЗ №5: Александра Василькова, Александр Егоров, Мария Иваненко, Михаил Лабазов, Евдокия Лабазова, Наталья Налич. Автор музыки — Петр Налич, автор видео — Павел Лабазов. Кураторы выставки — Георгий Никич (ДЭЗ №5) и Полина Жураковская (Музей Москвы).
Студия ДЭЗ №5 появилась в Москве в 1986 году благодаря художнику и архитектору Михаилу Лабазову. В первые годы работы студии в ней занимались будущие известные архитекторы, художники и дизайнеры, теперь сюда приходят в том числе и их дети. Вместе с преподавателями воспитанники студии становятся настоящими художниками, способными выдумывать и создавать неординарные арт-объекты. из повседневных материалов — скотча, картона, проволоки, меха, папье-маше, алюминиевых трубок, поролона, целлофана, эмали и лака.
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