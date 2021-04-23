Саша Денисова запустила образовательный онлайн-проект DRAMATICA

В апреле начала работу авторская онлайн-школа драматургии, сценарного мастерства и райтинга DRAMATICA режиссера, драматурга и сценариста Саши Денисовой.

Школа DRAMATICA предоставит своим студентам разнообразные форматы дополнительного образования — курсы, интенсивы, лекции, персональный коучинг. Саша Денисова станет ключевым, но не единственным преподавателем школы, к проекту присоединятся другие лекторы, коллеги по театру и кино, также ведутся переговоры с образовательными партнерами.

«Мы с директором Школы Викой Берити встретились и решили — создать удобный и простой ресурс обучения сценаристке и драматургии. И чтобы он работал круглогодично. Чтобы, как и на курсах иностранного языка, были разные подходы в изучении вопроса», — рассказывает Саша Денисова.

На сайте школы уже доступен первый курс для сценаристов и драматургов — «БАЗА текста». В рамках курса студенты будут учиться находить идеи для сценариев, пьес и воплощать их в жизнь; создавать спектакли и сериалы с нуля; конструировать сюжеты и рассказывать истории из жизни; наблюдать за реальностью и людьми. По итогам курса студенты напишут пьесу или сценарий. Впереди модули сериала, прозы, исторической пьесы, комедии, документального театра, сценречи.

«Можно сказать, за десять лет сформировался мой собственный метод. В чем он заключается? DRAMATICA — это структура, анализ и реальность. Вы начинаете понимать движение героя, вселенную персонажей, структуру сценария и пьесы — через упражнения, схемы, коллективные воркшопы. Работа в "сценарных комнатах" — важная часть метода школы DRAMATICA. Это не избавляет вас от груза своей истории и труда в одиночку, но сюжет перестает быть для вас чем-то сакральным, чем-то свыше. Вы уже продираетесь через собственную историю, вооруженные чемоданчиком с инструментами, — говорит Саша Денисова. — Реальные люди, реальность, автофикшн — важная часть метода: вы осваиваете документальные способы создания персонажей из реальных людей, из своей жизни. Если вы хотите стать настоящим профи — учитесь у великих! Потому в школе DRAMATICA делается акцент на изучение классических фильмов, пьес и фильмов. И вот вы уже смотрите фильм с карандашом и блокнотом. Вы читаете пьесы — как следопыт, отмечая завязки и развязки. Потому что и драматургия, и сценарное мастерство — это попытка поверить алгебру гармонией».

Саша Денисова — драматург, сценарист, режиссер. Автор спектаклей «Зажги мой огонь» («Театр.doc»), «Маяковский идет за сахаром», «Девятьподесять», «Враг народа», «Декалог» (Театр имени Вл. Маяковского), «Пыльный день» (ЦДР), «Алиса и государство», «Сфорца», «Шавасана», «Отель Калифорния» (ЦИМ), «Иов», МХТ имени А.П. Чехова ,«Слово о полку Игореве в исполнении хора охранников», «Бульба. Пир», «Бэтмен против Брежнева» (Театр на Малой Бронной).







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