Центр Курёхина покажет выставку Андрея Крисанова

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30 апреля в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина в Петербурге откроется персональная выставка Андрея Крисанова «В поисках ключей».
В экспозицию войдут живописные и графические произведения, формы малой пластики, объекты, флаги и зарисовки, эскизы, фотографии и видео из частных коллекций и архива семьи художника.
Как сообщает сайт Центра Курёхина, это первая выставка, столь всесторонне представляющая творчество Андрея Крисанова (1966–2018), участника группы «Новые художники» Тимура Новикова и «Клуба друзей В.В. Маяковского». В 1990-х его работы выставлялись в музеях США и Европы, первая персональная выставка прошла в 1991 году в Лозанне. С 1994 года художник жил и работал в Петербурге, в 2018 году выставка памяти Андря Крисанова прошла в Государственном Русском музее.
Знакомство художника с группой «Кино» привело к тому, что он выменял несколько картин на бас-гитару и стал гитаристом группы, а позднее выступал в «Поп-механике» Сергея Курёхина. Андрей Крисанов рисовал декорации для концертов «Кино» и «Поп-механики», создавал обложки альбомов, в том числе альбома «Группа крови» (1988) группы «Кино». Также он снялся в фильмах «Рок» (1987) Алексея Учителя и «Асса» (1988) Владимира Соловьева.
«Андрей Крисанов создал свой собственный, уникальный стиль, который несет энергию жизни. Его наследие — одна из важнейших неисследованных вех искусства ленинградского андеграунда 1980-х — 1990-х годов», — отмечает куратор выставки Виктория Илюшкина.
Выставка Андрея Крисанова «В поисках ключей» в Центре Курёхина продлится до 10 июня.
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