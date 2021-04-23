Готовится виртуальный российско-германский День науки

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Более 30 вузов, научных организаций и стипендиальных фондов из Германии и России примут участие в российско-германском Дне науки (#scienceday de-ru), который пройдет в онлайн-формате 25 апреля с 12:00 до 18:30 мск.

Регистрация — здесь.

Российско-германский День науки в рамках ежегодной Недели Германии в Петербурге и Года Германии в России 2020/2021 организуют информационный центр DAAD в Петербурге и Германский дом науки и инноваций DWIH в Москве.

Как сообщают организаторы, на Дне науки можно будет:

пообщаться с представителями 25 вузов и 13 научно-исследовательских организаций и фондов из Германии и России;

посетить презентации и доклады по научной и образовательной тематике;

посетить воркшопы на разные темы;

обменяться опытом со студентами, которые учились или учатся в Германии, либо закончили программу двойного диплома в Петербурге;

получить индивидуальную консультацию из первых рук;

посетить дискуссию о проблемах климата и водных ресурсов в период пандемии.



Кроме того, с 12:00 до 16:00 пройдет программа «Высшее образование» для старших школьников, родителей и студентов, с 13:30 до 18:30 — программа «Наука» для выпускников вузов, аспирантов, ученых и сотрудников международных отделов, а с 12:00 до 17:00 можно будет получить индивидуальную консультацию на выставочных стендах.

Презентации в пространстве «Форум» пройдут на немецком и русском языке и будут переводиться синхронно. Консультации на стендах и воркшопы пройдут на русском или английском языке.

Полная программа #scienceday de-ru доступна на сайте DAAD.







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