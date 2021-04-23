Центр Вознесенского проведет онлайн-встречу с Александром Стесиным

Фрагмент обложки книги Александра Стесина «Африканская книга» © «Новое литературное обозрение»

24 апреля состоится онлайн-встреча с писателем и врачом-онкологом, лауреатом премии «НОС», автором «Африканской книги» Александром Стесиным. Встречу организует Центр Вознесенского.

Начало в 19:30, регистрация — здесь.

Как сообщает сайт Центра Вознесенского, встреча входит в сопроводительную программу к ретроспективе фотографа Виктории Ивлевой «Африканские дневники».

«Африканская книга» Александра Стесина — это сборник из пяти повестей, написанных в стилистике путевых заметок: врачебные очерки, переводы эфиопских прозаиков, остроумный экскурс в африканские кухни и многочисленные человеческие истории. Автор, объездивший в качестве волонтера большую часть континента, предлагает читателю исследование культуры, повседневности и внутреннего устройства африканских стран.

На встрече 24 апреля поэт и литературный критик Лев Оборин поговорит с Александром Стесиным о его новом сборнике и обширном африканском опыте.

Встреча проводится при поддержке издательства «Новое литературное обозрение»







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