Endel и Plastikman записали звук для повышения концентрации

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Разработанный российской командой искусственный интеллект Endel и электронный продюсер и диджеей Ричи Хоутин (aka Plastikman) создали «Deeper Focus» – персонализированный звуковой фон для повышения концентрации.
C 22 апреля «Deeper Focus» доступен в приложении Endel для iOS, macOS, Android и Amazon Alexa.
Для пионера минимал-техно Ричи Хоутина коллаборация с командой Endel стала важным экспериментом с искусственным интеллектом, сам он назвал этот проект «новым этапом в творческом исследовании возможностей технологий». Созданный ими звуковой фон для повышения концентрации «Deeper Focus» синхронизируется с пульсом пользователя и таким образом выбирает оптимальную скорость бита.
Генеративный фон помогает решить острую социальную проблему 2021 года: трудности с фокусировкой внимания при работе из дома в условиях затянувшейся пандемии.
«"Deeper Focus" — это набор звуковых текстур, эффектов и ритмов Plastikman, из которых искусственный интеллект создает бесконечный и бесконечно разнообразный звуковой фон, — рассказывает Ричи Хоутин. — Новый этап в моем творческом исследовании возможностей технологий. Обычно я, и никто другой, принимаю все решения о финальном звучании моей музыки, но в этом проекте за меня решает искусственный интеллект. Для кого-то такая перспектива может показаться пугающей, но я верю в творческий потенциал технологий и стараюсь находить им применение в своей работе. В любом моём проекте те или иные технологии, инструменты, помогают мне доносить своё видение до слушателя, и эта коллаборация — не исключение. Разве что на этот раз я имею дело с более умной технологией».
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