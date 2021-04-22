Некрасовка устраивает фестиваль «Космическая диковинка»

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24 апреля в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве пройдет фестиваль «Космическая диковинка». В программе лекции, читки пьес, мастер-классы и концерт.
Фестиваль начнется в 17:30 в конференц-зале на 5-м этаже библиотеки с презентации книги Максима Пискунова «Тайна особенного космонавта» — первой художественной книги для детей дошкольного возраста об аутизме, написанной практикующим психиатром.
Там же в 18:30 начнется соревнование артистов и писателей по неподготовленному чтению вслух, затем в программе лекции Константина Мильчина и Александра Гаврилова (20:00–22:00). Последним событием дня в конференц-зале станет читка пьесы Сергея Давыдова артистами «Студии театрального искусства» (22:30–23:30).
В аудитории 502 на 5-м этаже с 18:00 до часа ночи будет работать коллажная мастерская арт-группы «Острый уголок».
В читальном зале на 2-м этаже актеры театра «Июльансамбль» будут читать докментальную пьесу Нины Беленицкой «Библиотека имени меня» (18:00–19:00), специалисты из разных сфер прочитают семь мини-лекций о космическом в архитектуре и микробиологии, спорте и кино, антропологии и психологии (19:00–21:00).
В 21:00 в читальном зале начнется четырехчасовой концерт подкаста «Русский альбом» с участием групп OQJAV, «Интурист» и «Как никогда». Концерт завершится сетом ведущего подкаста Олега Лейнова в сопровождении перформанса студенток Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова.
Подробная программа фестиваля и регистрация доступны на сайте Некрасовки.
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