Некрасовка устраивает фестиваль «Космическая диковинка»

© ЦУН Библиотека им. Н.А. Некрасова / Facebook

24 апреля в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве пройдет фестиваль «Космическая диковинка». В программе лекции, читки пьес, мастер-классы и концерт.

Фестиваль начнется в 17:30 в конференц-зале на 5-м этаже библиотеки с презентации книги Максима Пискунова «Тайна особенного космонавта» — первой художественной книги для детей дошкольного возраста об аутизме, написанной практикующим психиатром.

Там же в 18:30 начнется соревнование артистов и писателей по неподготовленному чтению вслух, затем в программе лекции Константина Мильчина и Александра Гаврилова (20:00–22:00). Последним событием дня в конференц-зале станет читка пьесы Сергея Давыдова артистами «Студии театрального искусства» (22:30–23:30).

В аудитории 502 на 5-м этаже с 18:00 до часа ночи будет работать коллажная мастерская арт-группы «Острый уголок».

В читальном зале на 2-м этаже актеры театра «Июльансамбль» будут читать докментальную пьесу Нины Беленицкой «Библиотека имени меня» (18:00–19:00), специалисты из разных сфер прочитают семь мини-лекций о космическом в архитектуре и микробиологии, спорте и кино, антропологии и психологии (19:00–21:00).

В 21:00 в читальном зале начнется четырехчасовой концерт подкаста «Русский альбом» с участием групп OQJAV, «Интурист» и «Как никогда». Концерт завершится сетом ведущего подкаста Олега Лейнова в сопровождении перформанса студенток Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова.

Подробная программа фестиваля и регистрация доступны на сайте Некрасовки.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.