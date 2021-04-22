В галерее «На Шаболовке» покажут фильм «Беня Крик» 1926 года в живой озвучке

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25 апреля галерея «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» и культурно-образовательный проект «Эшколот» представят немой фильм по сценарию Исаака Бабеля «Беня Крик» (1926, реж. В. Вильнер) с живым электронно-акустическом музыкальным сопровождением.
Начало в 19:00, вход по билетам галереи «На Шаболовке» (300 рублей, льготный — 150 рублей).
«Исаак Бабель участвовал в производстве десяти кинофильмов, в том числе, создал сценарии для семи игровых кинокартин и одной документальной, — сообщает сайт «Эшколота». — Сохранилась только одна художественная кинолента по его сценарию – "Беня Крик" (1926). Вместе с Эйзенштейном он работал над сценарием так и не выпущенного легендарного фильма "Бежин луг". Последний сценарий "Старая площадь, 4" был закончен в 1939 году, незадолго до ареста писателя на даче в Переделкино».
На вечере выступит ансамбль современной музыки:
Показ проводится при поддержке Genesis Philanthropy Group
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