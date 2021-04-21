Открылся сайт поддержки СМИ и правозащитников

Начал работу онлайн-проект «Прояви свою солидарность» – на сайте solidarity.support собраны ссылки, где можно сделать пожертвования в пользу независимых изданий, а также организаций и инициатив, работающих в сфере правозащиты.

Среди организаций, которые можно поддержать на сайте solidarity.support, правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо», международная правозащитная группа «Апология протеста», фонды «Общественный вердикт» и «Русь сидящая», ФБК, Профсоюз журналистов и работников СМИ, «Правозащита Открытки», Комитет против пыток, издания «Важные истории», DOXA, «Медиазона», The Insider, «Новая газета», «Проект», Znak.com, «Холод», «Тайга.инфо».

Авторы проекта (они указали на сайте лишь свои имена — Кирилл и Ярослав) сообщают, что дополнить список можно, послав им письмо на почту solidarity.support@icloud.com.







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