Музей Москвы готовит выставку о художественной жизни 90-х

Национальные движения в информационном пространстве империи
Олег Гром рассказывает о молдавском национальном движении и «газетных войнах» в Бессарабии начала XX века21 апреля 2021587
29 апреля в Музее Москвы откроется выставка «Уют и Разум. Фрагменты художественной жизни Москвы 90-х», на которой будет представлено более 200 произведений первого постсоветского десятилетия: от живописи и графики до видеоарта и инсталляций.
Как сообщает сайт Музея Москвы, многие работы будут выставлены впервые, а нереализованные ранее инсталляции — выстроены по чертежам художников.
Основу экспозиции составят работы художественных групп «Инспекция “Медицинская герменевтика”», «Облачная Комиссия», «Россия», «ТаРТу», «ФенСо», «Четвертая высота», участники которых относятся к младшему поколению московских концептуалистов, сформировавшемуся к концу 1980-х годов. На выставке можно будет увидеть произведения Сергея Ануфриева, Татьяны Деткиной, Дмитрия Дульфана, Жеки Кемеровского, Дмитрия Лигейроса, Владислава Мамышева-Монро, Александра Мареева, Владимира Могилевского, Аркадия Насонова, Павла Пепперштейна, Андрея Соболева, Владимира Федорова и Сергея Шутова.
Название выставки заимствовано из текста «Уют и Разум» 1994 года, в котором писатель, теоретик и сооснователь группы «Инспекция “Медицинская герменевтика”» Павел Пепперштейн размышляет о силе языка — важной категории в творчестве представленных художественных групп. В контексте выставки слова «Уют» и «Разум» приобрели новое, автономное значение. Экспозиция будет поделена на две условные части: пространство «Уюта», где будут размещены произведения художников, и пространство «Разума», где можно будет увидеть артефакты художественной жизни 90-х — фотографии, афиши, приглашения и каталоги выставок.
«Уют и Разум» — первый дипломный проект из серии выставок в рамках совместной магистерской программы «Практики кураторства в современном искусстве» НИУ ВШЭ и Музея современного искусства «Гараж». Над проектом работали студенты первого набора Дарья Тишкова, Иван Карамнов, Елена Бугакова и Таисия Струкова.
Выставка «Уют и Разум. Фрагменты художественной жизни Москвы 90-х» в Музее Москвы продлится до 4 июня Параллельно выставке пройдет публичная образовательная программа. На лекциях, дискуссиях и экскурсиях можно будет больше узнать о феномене групп 90-х и творчестве отдельных художников.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:33Фестиваль Signal объявил конукрс творческих проектов
16:25Гёте-Институт приглашает к участию в «Городских трансформациях»
15:47Дом творчества Переделкино принимает заявки на участие в творческих резиденциях
14:44Открылся сайт поддержки СМИ и правозащитников
13:35Музей Москвы готовит выставку о художественной жизни 90-х
12:57Реквием Моцарта в новой редакции Франца Байера впервые исполнят в России
12:32Андрей Звягинцев выступил в поддержку Алексея Навального
11:06На ММКФ состоится премьера фильма Владимира Непевного «Собутыльник-онлайн»
20 апреля 2021
18:38Виктор Косаковский присоединился к голодовке Алексея НавальногоВсе новости
Олег Гром рассказывает о молдавском национальном движении и «газетных войнах» в Бессарабии начала XX века21 апреля 2021587
Композитор, перешедшая на темную сторону минимализма, — о лучшем способе быть в метамодерне, войнах композиторов и «Русских тупиках»21 апреля 20211051
«Парсифаль» Кирилла Серебренникова в Вене20 апреля 20211588
100-процентная рассадка и другие радости Транссибирского арт-фестиваля20 апреля 20211226
Политизация, деполитизация, солидарность: Эвелина Руденко поговорила с Екатериной Мартыновой, которая работает в DOXA уже три года20 апреля 20211770
«Север-7» открывает первый в России аукцион-перформанс20 апреля 20211380
Формы и поверхности ленинградского неофициального искусства в книге Валерия Вальрана19 апреля 20212100
Новые альбомы «Ногу свело!» и Sonic Death, хонтологический фьюжен EllektraJazz, размышления о рэпе Скриптонита и еще девять примечательных отечественных релизов месяца19 апреля 20212360
Фрагменты из автофикшен-романа Анны Меликовой «Я тону в ускользающем озере»19 апреля 20212175
Александр Дельфинов о своей работе в качестве переводчика16 апреля 20213577
Размышления Виктора Шендеровича из фейсбучного бана16 апреля 20214670
1982-й — удачный год в жизни Майка Науменко: альбом «LV», попадание в «Союз писателей» и покорение Москвы16 апреля 20214210