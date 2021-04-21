Музей Москвы готовит выставку о художественной жизни 90-х

Сергей Ануфриев и Павел Пепперштейн на фотографии из серии «Поездка на розовой волге с МГ, ОК и друзьями». 1990-е © Из коллекции FenSo Museum

29 апреля в Музее Москвы откроется выставка «Уют и Разум. Фрагменты художественной жизни Москвы 90-х», на которой будет представлено более 200 произведений первого постсоветского десятилетия: от живописи и графики до видеоарта и инсталляций.

Как сообщает сайт Музея Москвы, многие работы будут выставлены впервые, а нереализованные ранее инсталляции — выстроены по чертежам художников.

Основу экспозиции составят работы художественных групп «Инспекция “Медицинская герменевтика”», «Облачная Комиссия», «Россия», «ТаРТу», «ФенСо», «Четвертая высота», участники которых относятся к младшему поколению московских концептуалистов, сформировавшемуся к концу 1980-х годов. На выставке можно будет увидеть произведения Сергея Ануфриева, Татьяны Деткиной, Дмитрия Дульфана, Жеки Кемеровского, Дмитрия Лигейроса, Владислава Мамышева-Монро, Александра Мареева, Владимира Могилевского, Аркадия Насонова, Павла Пепперштейна, Андрея Соболева, Владимира Федорова и Сергея Шутова.

Название выставки заимствовано из текста «Уют и Разум» 1994 года, в котором писатель, теоретик и сооснователь группы «Инспекция “Медицинская герменевтика”» Павел Пепперштейн размышляет о силе языка — важной категории в творчестве представленных художественных групп. В контексте выставки слова «Уют» и «Разум» приобрели новое, автономное значение. Экспозиция будет поделена на две условные части: пространство «Уюта», где будут размещены произведения художников, и пространство «Разума», где можно будет увидеть артефакты художественной жизни 90-х — фотографии, афиши, приглашения и каталоги выставок.

«Уют и Разум» — первый дипломный проект из серии выставок в рамках совместной магистерской программы «Практики кураторства в современном искусстве» НИУ ВШЭ и Музея современного искусства «Гараж». Над проектом работали студенты первого набора Дарья Тишкова, Иван Карамнов, Елена Бугакова и Таисия Струкова.

Выставка «Уют и Разум. Фрагменты художественной жизни Москвы 90-х» в Музее Москвы продлится до 4 июня Параллельно выставке пройдет публичная образовательная программа. На лекциях, дискуссиях и экскурсиях можно будет больше узнать о феномене групп 90-х и творчестве отдельных художников.







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