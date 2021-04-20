Гёте-Институт выдаст стипендии на поездки для деятелей культуры и искусства

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Открыт прием заявок от деятелей культуры и искусства на участие в стипендиальной программе «Культура в движении: региональный фонд мобильности Гёте-Института в регионе Восточная Европа и Центральная Азия».

Заявки принимаются до 2 мая адресу sinaida.shershun@goethe.de. Заявку могут подать деятели культуры и искусства старше 18 лет или организации культуры из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Правила подачи заявок доступны на сайте Гёте-Института.

Программа «Культура в движении: региональный фонд мобильности Гёте-Института в регионе Восточная Европа и Центральная Азия» содействует культурному обмену и поддерживает профессиональные встречи деятелей современной культуры, способствуя ее дальнейшему развитию в странах региона и Германии. Целью программы является создание и укрепление структур международного сотрудничества.

Фонд выдает стипендии на поездки в размере до 2 500 евро брутто. Стипендия покрывает транспортные расходы, проживание, суточные, возможные визовые расходы. При необходимости стипендиатам оказывается содействие по вопросам получения визы.

Программы фонда поддерживают индивидуальные поездки представителей культурной сцены (художников, кураторов, продюсеров, руководителей культурных / художественных проектов и др.), которые намерены принять участие в культурных мероприятиях в Германии или странах региона Восточная Европа и Центральная Азия, а также культурные организации в Германии или в странах региона Восточная Европа и Центральная Азия, которые хотели бы пригласить деятелей культуры из стран региона Восточная Европа и Центральная Азия.







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