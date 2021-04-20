Перенесена премьера Второй камерной симфонии Николая Каретникова

© Фонд Николая Каретникова

Назначенный на 21 апреля в Рахманиновском зале Московской консерватории концерт «Триконструкция», на котором ансамбль «Студия новой музыки» должен был впервые исполнить Вторую камерную симфонию Николая Каретникова, официально переносится на 3 июня.

Как сообщают организаторы, все билеты, купленные на концерт 21 апреля в Рахманиновском зале, будут действительны 3 июня.

Главным событием концерта, организованного Фондом Николая Каретникова к 90-летию композитора, станет мировая премьера его Камерной симфонии №2 (опус 32, 1994, посмертный).

Также в программе концерта Камерная симфония №1 (1906) Арнольда Шенберга и Камерная симфония (1992) Джона К. Адамса.

Дирижер — Сергей Акимов. Со вступительным словом о Николае Каретникове выступит историк кино, культуролог, основатель Музея Кино Наум Клейман.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.