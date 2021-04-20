Перенесена премьера Второй камерной симфонии Николая Каретникова

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Назначенный на 21 апреля в Рахманиновском зале Московской консерватории концерт «Триконструкция», на котором ансамбль «Студия новой музыки» должен был впервые исполнить Вторую камерную симфонию Николая Каретникова, официально переносится на 3 июня.
Как сообщают организаторы, все билеты, купленные на концерт 21 апреля в Рахманиновском зале, будут действительны 3 июня.
Главным событием концерта, организованного Фондом Николая Каретникова к 90-летию композитора, станет мировая премьера его Камерной симфонии №2 (опус 32, 1994, посмертный).
Также в программе концерта Камерная симфония №1 (1906) Арнольда Шенберга и Камерная симфония (1992) Джона К. Адамса.
Дирижер — Сергей Акимов. Со вступительным словом о Николае Каретникове выступит историк кино, культуролог, основатель Музея Кино Наум Клейман.
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