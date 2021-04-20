Вечер в поддержку Юрия Дмитриева пройдет в Москве

© Анна Артемьева / «Новая газета»

23 апреля в выставочном зале Сахаровского центра в Москве состоится вечер в поддержку Юрия Дмитриева – историка, исследователя сталинских репрессий, который уже пятый год находится находящегося в петрозаводском СИЗО.

Начало в 19:00, регистрация — здесь.

В вечере, который организуют Сахаровский центр, ПЭН-Москва и Международный Мемориал, примут участие Александр Архангельский, Зоя Светова, Дмитрий Быков, Лев Рубинштейн, Анатолий Белый, дочь Юрия Дмитриева Екатерина Клодт, его адвокат Виктор Ануфриев, историк и соавтор Юрия Дмитриева Анатолий Разумов и другие.

Ведущие вечера — Константин Котов и Алиса Ганиева.

Также в программе вечере открытие выставки фотографий Анны Артемьевой о Юрии Дмитриеве и Сандармохе, презентация книги, выпущенной к 65-летию Юрия Дмитриева, и мини-концерт струнного трио (Владимир Спектор — скрипка, Ольга Коган — альт, Сергей Ананич — виолончель).







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