Объявлена программа юбилейной московской «Библионочи-2021»

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Презентации книг, мастер-класс по стендапу, встреча с космонавтом и другие события вошли в программу десятой акции «Библионочь», которая пройдет в Москве в ночь с 24 на 25 апреля. Тема юбилейной акции – «Через книги к звездам».
«Библионочь-2021» посвящена 60-летию первого полета человека в космос и Году науки и технологий в России. В акции примут участие библиотеки, культурные центры, музеи, парк «Зарядье» и другие учреждения культуры. Организаторы готовят встречи с писателями и артистами мастер-классы и видеоподкасты, гости акции смогут освоить мастерство стендапа, побывать на театральных читках и узнать, как космонавты готовятся к полетам.
Среди участников «Библионочи-2021» космонавт Александр Лавейкин, писатели Гузель Яхина и Олег Рой, актер Михаил Богдасаров, переводчик, редактор, литературный и музыкальный критик Михаил Визель, литературный критик Лев Данилкин, актеры театра «Практика», группа «Земляне» и Большой детский хор имени В.С. Попова.
В этом году к «Библионочи» можно присоединиться в онлайн-формате.
«Трансляции начнутся 24 апреля в 18:00 и продлятся до 04:00 следующего дня. Для акции подготовили пять центральных виртуальных площадок, каждая из которых представит свою программу. Так, для детей и их родителей будет работать площадка "Библиосумерки". На канале "ПРОчтение и не только" зрители увидят интервью с современными российскими писателями. Любителей видеоподкастов ждут на площадке "Соседний стеллаж", а тех, кто интересуется наукой и космосом, приглашают на канал "Просто космос". Театральные читки и встречи с писателями пройдут на площадке "Диалоги о прошлом и будущем"», — рассказали в пресс-службе ГБУК города Москвы «Мосразвитие».
Присоединиться к прямым трансляциям «Библионочи-2021», посмотреть их расписание и узнать все подробности программы можно на сайте night.bibliogorod.ru.
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