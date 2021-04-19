В НИУ ВШЭ обсудят стратегии публичности в музейных и выставочных практиках

Слайд из слайд-фильма «ФРМФ. Жидкий Театр». 1991 © Предоставлено группой «Место искусства»

Сегодня, 21 апреля, исследовательская группа «Место искусства» в рамках конференции Аспирантской школы по искусству и дизайну и Школы дизайна НИУ ВШЭ «Теории и практики современного искусства и дизайна: социокультурные, экономические и политические контексты» проводит секцию «Стратегии публичности в музейных и выставочных практиках».

«В рамках секции мы рассмотрим, как выставочные, кураторские, художественные стратегии изменяют и определяют статус публичности в музеях, выставочных залах и просто в городе, на улице, в так называемом "частном" пространстве квартир», — сообщают организаторы.

Секция состоит из трех интервью и круглого стола.

Интервью посвящены обсуждению статуса публичности на примерах художественных проектов, делающих видимыми важные и зачастую непростые вопросы. Разговоры публикуются на YouTube-канале проекта «Место искусства».

Интервью с художницей Никой Дубровской (Лондон) о ее проекте «Антропология для детей». Проект включает в себя книги и мастер-классы, посвященные разговору с детьми и подростками о непростых вопросах: что такое несправедливость, богатство, семья.

Обсуждение онлайн-платформы для художниц Crown Letter с его создательницей Наташа Нисик (Париж). Художница создала международный проект, который показывает работы женщин-художниц и формирует возможность художественного высказывания в период пандемии.

Разговор о проекте коллективного сотворчества Co-Création с художницей Мари Престон (Париж). Интервью посвящено практикам коллективных действий, которые создают ситуации реального взаимодействия и разговора. Художница создает публичное пространство, возвращаясь к таким, например, традиционным практикам, как выпекание хлеба (проект «Общий хлеб»), которые позволяют объединиться в общем деле, создавая условия и для разговора, и для обучения, и для того, чтобы объединиться за столом и почувствовать вкус и радость такого общения.

21 апреля 16:00–20:00 — Круглый стол «Стратегии публичности в музейных и выставочных практиках»

16:00–17:00 — I Место искусства и статус публичности (регистрация — здесь)

Участники: Александра Володина — культуролог, научный сотрудник сектора эстетики Института философии РАН, Наталья Приходько — исследователь и арт-критик, докторант Высшей школы социальных исследований (EHESS, Париж).

Проблема определения публичности в контексте современного искусства. Исходя из положения, что публичность активируется социальными практиками, то есть, не присуща художественным практикам a priori, возникает вопрос: насколько она актуальна для современной художественной сцены? Каковы возможности реализации статуса публичности в случае художественных практик? Как социальная позиция искусства (место искусства) определяется в соответствии с наделением ее статусом публичности? Как различные проявления публичности в выставочных и музейных пространствах определяют (переопределяют) места искусства?

17:30—18:30 — II Стратегии работы с публичностью (регистрация — здесь)

Участники: Ярослав Алешин — куратор социально-культурных проектов фонда V–A–C, Александра Киселева — художница, куратор, поэтесса, руководительница и куратор галереи «Пересветов переулок» (совместно с Мартой Цайх), Яна Малиновская — куратор, со-учредительница кураторской мастерской «Треугольник», куратор резиденции в Музее-заповеднике «Дивногорье».

Вопрос о методах и стратегиях реализации статуса публичности. Отталкиваясь от опыта конкретных проектов и пространств, мы хотим обсудить, как выставочные и музейные проекты выстраивают свои стратегии работы с публичностью. Как современное искусство может трансформировать, создавать и подрывать разные режимы публичности? Как реализуется взаимодействие со зрителем, посетителем, участником? И как в этом случае происходит обращение к местным, локальным сюжетам и сообществам?

19:00–20:00 — III Документ как способ действия (регистрация — здесь)

Участники: Ильмира Болотян — художница, куратор, научный сотрудник музея «Гараж», Андрей Стадников — драматург, режиссер, Михаил Толмачев — художник, куратор.

Сейчас работа с прошлым становится важной частью общей дискуссии об истории, памяти и современности в целом. В таком случае документальный материал дает возможность рассказать историю, сделать ее видимой и ощутимой сегодня. Как в различных художественных формах, в том числе и в театре, происходит работа с историей? Может ли использование документальной формы в художественных проектах способствовать созданию публичности в этих случаях? Как документ становится формой видимости?







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