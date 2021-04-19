 
18:20 19 апреля 2021Новости
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Игорь Данилевский прочитает онлайн-курс по истории Древней Руси

News_detailed_picture© НИУ ВШЭ

С 21 апреля по 12 мая гуманитарный лекторий «Симпосий» организует на платформе Zoom лекционный цикл «Древняя Русь: как мы узнаем о том, что было много веков назад?». Лектор – историк, профессор НИУ ВШЭ Игорь Данилевский.

Подробное описание курса приводится на сайте лектория «Симпосий».

В расписании курса четыре лекции:

  • 21 апреля
    Лекция 1. Откуда мы знаем, что, когда и как происходило в прошлом?

  • 28 апреля
    Лекция 2. Знаем ли мы, когда умер Ярослав Мудрый?

  • 5 мая
    Лекция 3. Как Москва победила Тверь и Литву?

  • 12 мая
    Лекция 4. Что мы знаем и чего не знаем о Куликовской битве?


Начало лекций в 20:00, регистрация и оплата курса — здесь.



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