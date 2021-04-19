Игорь Данилевский прочитает онлайн-курс по истории Древней Руси

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Формы и поверхности ленинградского неофициального искусства в книге Валерия Вальрана19 апреля 20211011
С 21 апреля по 12 мая гуманитарный лекторий «Симпосий» организует на платформе Zoom лекционный цикл «Древняя Русь: как мы узнаем о том, что было много веков назад?». Лектор – историк, профессор НИУ ВШЭ Игорь Данилевский.
Подробное описание курса приводится на сайте лектория «Симпосий».
В расписании курса четыре лекции:
21 апреля
Лекция 1. Откуда мы знаем, что, когда и как происходило в прошлом?
28 апреля
Лекция 2. Знаем ли мы, когда умер Ярослав Мудрый?
5 мая
Лекция 3. Как Москва победила Тверь и Литву?
12 мая
Лекция 4. Что мы знаем и чего не знаем о Куликовской битве?
Начало лекций в 20:00, регистрация и оплата курса — здесь.
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