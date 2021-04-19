Игорь Данилевский прочитает онлайн-курс по истории Древней Руси

С 21 апреля по 12 мая гуманитарный лекторий «Симпосий» организует на платформе Zoom лекционный цикл «Древняя Русь: как мы узнаем о том, что было много веков назад?». Лектор – историк, профессор НИУ ВШЭ Игорь Данилевский.

Подробное описание курса приводится на сайте лектория «Симпосий».

В расписании курса четыре лекции:

21 апреля

Лекция 1. Откуда мы знаем, что, когда и как происходило в прошлом?

28 апреля

Лекция 2. Знаем ли мы, когда умер Ярослав Мудрый?

5 мая

Лекция 3. Как Москва победила Тверь и Литву?

12 мая

Лекция 4. Что мы знаем и чего не знаем о Куликовской битве?



Начало лекций в 20:00, регистрация и оплата курса — здесь.







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