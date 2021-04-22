Глава управления президента РФ поставит «Опричника» в Михайловском

© Михайловский театр

18 и 20 мая на сцене Михайловского театра в Петербурге состоятся премьерные представления оперы Чайковского «Опричник» в постановке Сергея Новикова, начальника управления президента РФ по общественным проектам.

Как сообщает сайт Михайловского театра, над спектаклем также работает художник Александр Купалян, музыкальный руководитель постановки — главный дирижер Михайловского театра Александр Соловьев.

Главные партии в спектакле готовят Валентина Феденева, Ольга Черемных Иван Гынгазов, Сергей Кузьмин, Екатерина Егорова, Светлана Токарева, Александр Безруков, Александр Кузнецов, Софья Файнберг, Вадим Волков.

«Тема власти на сцене всегда очень чувствительна, — говорит режиссер-постановщик Сергей Новиков. — Исторический опыт свидетельствует, что исключительная вседозволенность приводит к разрушительным последствиям для человека, для его личности и души. Опричнина просуществовала всего семь лет, в итоге Иван Грозный ее разогнал и под страхом смертной казни запретил употреблять само слово. Но вопреки всему вот уже почти пять веков определение “опричнина” продолжает жить в памяти народа, ассоциируясь с жестокими страницами нашей истории. Наша задача — вновь открыть для публики эту интереснейшую оперу. Как говорил Федор Иванович Шаляпин, исполнявший партию князя Вязьминского, “Опричник”, безусловно, обогатил бесценный ларец русской культуры».

Сергей Новиков (р. 1977) окончил Нижегородский государственный университет по специальности «журналистика» (2001), работал старшим редактором ЗАО «Радио Рандеву СФ» (1999–2001), главным советником Аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (2001–2005), советником, помощником руководителя Федерального агентства по атомной энергии (2005–2008), директором департамента коммуникаций Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (2008–2016), заместителем начальника управления президента РФ по внутренней политике (2016–2017), с 31 января 2017 года занимает должность начальника управления президента РФ по общественным проектам. Председатель Совета директоров АО «Всероссийский центр изучения общественного мнения».







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