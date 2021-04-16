Выставка Натана Альтмана открылась в Петербурге

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Сегодня, 16 апреля в петербургской галерее KGallery начала работу большая выставка Натана Альтмана (1889-1970).
Как сообщает сайт галереи, это первая монографическая выставка художника с его прижизненной ретроспективы 1969 года, организованной Ленинградской организацией Союза художников РСФСР.
В экспозицию в KGallery вошли более ста произведений Натана Альтмана, представляющих разные периоды его творчества, из частных собраний Петербурга и Москвы, а также из коллекций Государственного Русского музея, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства.
На выставке можно увидеть живопись, графику, театральные эскизы, книги, скульптуру, фарфор редкие фотографии и документы, а также личные вещи, предоставленные наследниками художника.
Одно из центральных мест в экспозиции занимает скульптура «Портет молодого еврея» (1916) — автопортрет, редко экспонировавшийся за пределами Русского музея. Кроме того, в числе знаковых произведений Натана Альтмана, представленных на выставке, ранний графический «Автопортрет», картина «Весна» (1908), портреты 1910-х годов, произведения парижского периода 1930-х годов.
Выставка Натана Альтмана в KGallery продлится до 13 июня.
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