Выставка Натана Альтмана открылась в Петербурге

Натан Альтман. Портрет молодого еврея (автопортрет). 1916 © Государственный Русский музей

Сегодня, 16 апреля в петербургской галерее KGallery начала работу большая выставка Натана Альтмана (1889-1970).

Как сообщает сайт галереи, это первая монографическая выставка художника с его прижизненной ретроспективы 1969 года, организованной Ленинградской организацией Союза художников РСФСР.

В экспозицию в KGallery вошли более ста произведений Натана Альтмана, представляющих разные периоды его творчества, из частных собраний Петербурга и Москвы, а также из коллекций Государственного Русского музея, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства.

На выставке можно увидеть живопись, графику, театральные эскизы, книги, скульптуру, фарфор редкие фотографии и документы, а также личные вещи, предоставленные наследниками художника.

Одно из центральных мест в экспозиции занимает скульптура «Портет молодого еврея» (1916) — автопортрет, редко экспонировавшийся за пределами Русского музея. Кроме того, в числе знаковых произведений Натана Альтмана, представленных на выставке, ранний графический «Автопортрет», картина «Весна» (1908), портреты 1910-х годов, произведения парижского периода 1930-х годов.

Выставка Натана Альтмана в KGallery продлится до 13 июня.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.