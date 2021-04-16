Густаво Дудамель переходит в Парижскую оперу

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1 августа музыкальным руководителем Парижской национальной оперы станет главный дирижер Лос-Анджелесского филармонического оркестра Густаво Дудамель.
Как сообщает сайт Парижской оперы, Густаво Дудамель будет занимать должность музыкального руководителя театра в течение шести сезонов.
«Я очень рад, что Густаво Дудамель принял мое приглашение, — прокомментировал назначение директор Парижской оперы Александр Неф. — Это один из самых талантливых и престижных дирижеров в мире».
В свою очередь венесуэльский дирижер отметил, что артисты Парижской оперы, с которым он впервые работал еще в 2017 году, вызывают у него восхищение, отметив исключительно высокий уровень музыкантов оркестра и хора.
Густаво Дудамель (р. 1981) в 18 лет стал музыкальным руководителем Молодежного оркестра Венесуэлы имени Симона Боливара, в 2004 году выиграл первый Международный конкурс дирижеров имени Густава Малера в Бамберге, в 2006-м дебютировал в Ла Скала, принимал участие в крупнейших музыкальных фестивалях, дирижировал лучшими оркестрами мира. В 2009 году был назначен главным дирижером и музыкальным руководителем Лос-Анджелесского филармонического оркестра, в 2011 году был признан музыкантом года по итогам опроса журнала Gramophone.
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