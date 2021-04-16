Еврейский музей представит выставку «"Маленькое" искусство»

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27 мая в Еврейском музее и центре толерантности в Москве откроется выставка «"Маленькое" искусство». На ней будет представлено более 130 работ Исаака Левитана, Василия Поленова, Валентина Серова, Ильи Репина, Михаила Врубеля, Константина Сомова, Казимира Малевича, Антонины Софроновой, Льва Бакста и других художников.
«Эта выставка — собрание работ, которые обычно остаются в запасниках (в папках, на полках) после того, как для показа отобраны главные, "убедительные" предметы, — сообщает сайт Еврейского музея. — Чаще всего на вернисажи не попадают вещи маленького размера, особенно если это только набросок или замысел композиции. Но иногда маленький формат складывается в самую значительную часть наследия художника, сохраняя то, что о его даровании понимать важнее всего».
На примере работ Исаака Левитана, Василия Поленова, Ильи Репина и других художников можно будет проследить движение от замысла в маленькой композиции к известным полотнам. В экспозицию также войдут рисунки Льва Бакста, акварели Константина Сомова, графика Казимира Малевича, Михаила Ларионова, Николая Суетина, Ильи Чашника и других авторов авангардных движений 1910-х — 1920-х годов, лагерные миниатюры Михаила Соколова, работы Александра Шевченко, Павла Басманова и Антонины Софроновой.
Работы для выставки предоставили Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей-заповедник «Петергоф», Музей-заповедник «Абрамцево», Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, Музей-заповедник «Царское село» и другие музеи, а также частные собрания.
Выставка «"Маленькое" искусство» в Еврейском музее и центре толерантности продлится до 5 сентября. Специально для выставки будет разработана программа для людей с разными типами инвалидности.
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