«Легенда о пианисте» Джузеппе Торнаторе выйдет в прокат в России

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13 мая компания «ПилотКино» выпускает в российский прокат культовый фильм Джузеппе Торнаторе «Легенда о пианисте» с Тимом Ротом в главной роли. Фильм будет впервые демонстрироваться в отреставрированной версии.
Московская премьера состоится 12 мая в большом зале киноцентра «Октябрь» и будет приурочена к 65-летию Джузеппе Торнаторе и 60-летию Тима Рота. Премьерные показы пройдут также в разных городах России.
«Легенда о пианисте» — это история гениального музыканта, который родился и всю жизнь провел на корабле. Сюжет основан на романе Алессандро Барикко «1900. Легенда о пианисте» (Novecento, 1994), знаменитый итальянский писатель также выступил соавтором сценария.
Часть съемок «Легенды о пианисте» проходила в Одессе — в военной гавани на судне «Лесозаводск», который снабдили внушительной трубой и задекорировали под корабль начала XX века, а также на Потемкинской лестнице. Некоторые съемки проводили в открытом море, а так как «Лесозаводск» стоял на причале без двигателей, его буксировало спасательное судно. Однажды, во время съемки поднялся шторм и съемочной группе, вместе с массовкой (всего более 200 человек), пришлось ночевать в море на не присобленном для этого корабле.
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