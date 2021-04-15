«Легенда о пианисте» Джузеппе Торнаторе выйдет в прокат в России

13 мая компания «ПилотКино» выпускает в российский прокат культовый фильм Джузеппе Торнаторе «Легенда о пианисте» с Тимом Ротом в главной роли. Фильм будет впервые демонстрироваться в отреставрированной версии.

Московская премьера состоится 12 мая в большом зале киноцентра «Октябрь» и будет приурочена к 65-летию Джузеппе Торнаторе и 60-летию Тима Рота. Премьерные показы пройдут также в разных городах России.

«Легенда о пианисте» — это история гениального музыканта, который родился и всю жизнь провел на корабле. Сюжет основан на романе Алессандро Барикко «1900. Легенда о пианисте» (Novecento, 1994), знаменитый итальянский писатель также выступил соавтором сценария.

Часть съемок «Легенды о пианисте» проходила в Одессе — в военной гавани на судне «Лесозаводск», который снабдили внушительной трубой и задекорировали под корабль начала XX века, а также на Потемкинской лестнице. Некоторые съемки проводили в открытом море, а так как «Лесозаводск» стоял на причале без двигателей, его буксировало спасательное судно. Однажды, во время съемки поднялся шторм и съемочной группе, вместе с массовкой (всего более 200 человек), пришлось ночевать в море на не присобленном для этого корабле.

«Легенда о пианисте» (La leggenda del pianista sull'oceano, Италия, 1998)

Режиссер: Джузеппе Торнаторе

Авторы сценария: Алессандро Барикко, Джузеппе Торнаторе

Композитор: Эннио Морриконе

В ролях: Тим Рот, Прюитт Тэйлор Винс, Мелани Тьерри, Билл Нанн, Кларенс Уильямс III, Питер Вон



Синопсис: В первый день XX века на пароходе «Вирджиния» в коробке из-под лимонов был найден младенец. Мальчик рос и проводил свою жизнь на громадном океанском лайнере, курсировавшем между Америкой и Европой, и он ни разу не сходил на берег.



Загадочным образом научившись играть на рояле, Дэнни Будманн Т.Д. Лемон 1900-й стал настоящим виртуозом и развлекал публику, играя в ресторанном оркестре. С ним связаны удивительные истории, а его жизнь превратилась в легенду.





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