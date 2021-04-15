Летний кинотеатр музея «Гараж» откроется 13 мая

© Предоставлено пресс-службой Музея современного искусства «Гараж»

13 мая российскими премьерами фестивальных новинок 2021 года на площади Искусств в Парке Горького в Москве откроется новый сезон программы Garage Screen в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж».

В первый день работы летнего кинотеатра в рамках традиционной рубрики Garage Screen «Один раз увидеть», посвященной новым фестивальным фильмам, которые не выйдут в российский прокат, будут показаны эксцентричная драма «Девушка и паук» молодых швейцарских режиссеров Рамона и Сильвана Цюрхеров, минималистская комедия абсурда «Социальная гигиена» канадца Дени Коте и остроумный докуфикшн «Планета» современной художницы Амалии Ульман.

Мировые премьеры фильмов открытия состоялись на ведущих международных кинофестивалях: «Девушка и паук» и «Социальная гигиена» разделили приз за лучшую режиссуру в конкурсе Encounters Берлинского кинофестиваля, а работа Амалии Ульман была номинирована на гран-при жюри фестиваля Sundance.

Еще одним событием начала сезона станет программа «Настроение — Вонг Карвай».

С 16 мая по 23 июня гости Garage Screen увидят на большом экране восемь отреставрированных картин гонконгского режиссера — в их числе российские премьеры фильмов «Пока не высохнут слезы», «Дикие дни», «Падшие ангелы», «Счастливы вместе», «2046» и режиссерской версии ленты «Рука», а также «Любовное настроение» и «Чунгкингский экспресс».

В новом сезоне продолжатся показы фильмов с 35-мм и 16-мм пленки в рубрике «Серебряные копии», а также совместные проекты с Beat Film Festival и фестивалем экспериментальной музыки Fields.

Летний кинотеатр будет по-прежнему работать в павильоне, построенном по проекту ереванской архитектурной студии snkh — победителя конкурса на разработку архитектурной концепции летнего кинотеатра, проведенного музеем «Гараж» и КБ «Стрелка». Конкурс проводится каждый год, но из-за ограничений 2020 года музей принял решение не проводить новый конкурс и сохранить павильон для полноценной работы в 2021 году.

Летний сезон Garage Screen продлится до конца сентября.







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