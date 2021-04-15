Фестиваль Башмета в Ярославле объявил программу

© Ярославская государственная филармония

С 1 по 9 мая в Ярославле и Ярославской области в 13-й раз пройдет международный фестиваль под художественным руководством Юрия Башмета. В афише фестиваля мировые премьеры и редко звучащая классика, музыкальные спектакли, вечера барокко и этнической турецкой музыки.

В фестивале примут участие два коллектива Юрия Башмета: камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Они выступят с концертами не только в Ярославле, но и в городах Ярославской области.

Откроется фестиваль в Концертном зале имени Л.В. Собинова в Ярославле большим гала-концертом, на котором прозвучат редко исполняемые сочинения Вивальди, Боттезини, Моцарта, Бетховена, Бриттена и Малкольма Арнольда. В концерте примут участие Ярослав Абаимов (тенор) и Оливье Дарбелле (валторна, Швейцария), Сюэфэй Ян (гитара, Китай), Снежана Пащенко (скрипка) и Арсений Газизов (контрабас), Давид Фрэ (фортепиано, Франция), хоровая капелла «Ярославия» и ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

На 2 мая на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова состоится ярославская премьера моноспектакля «Шекспир. Шостакович. Гамлет» с Евгением Мироновым в постановке Марины Брусникиной. Еще одна ярославская премьера запланирована на 4 мая: Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Ольга Ломоносова и Наедежда Лумпова выйдут на сцену КЗЦ «Миллениум» в музыкально-драматическом спектакле «Корабль влюбленных» режиссера Павла Сафонова. За пульт оркестра «Новая Россия» встанет Юрий Башмет.

8 мая на сцене Ярославской филармонии состоится мировая премьера оперы-оратории Александра Чайковского «Хроники Александр Невский», написанная по заказу фестиваля к 800-летию со дня рождения Александра Невского.

На вечере барокко 3 мая выступят контратенор Клинт ван дер Линде и оркестр Les Muffatti (Бельгия), на вечере этнической музыки 7 мая — Кудси Эргюнер (Турция), мастер традиционной мевлевисуфийской музыки и один из самых известных исполнителей на турецкой флейте ней. 5 мая в расписании фестиваля концерт брасс-ансамбля Gstaad Festival Brass (Швейцария), 6 мая — Загребский камерный оркестр (Хорватия).

На заключительном концерте фестиваля 9 мая прозвучит «Реквием» современного композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского. В роли чтеца выступит Сергей Гармаш, за дирижерский пульт хоровой капеллы «Ярославия» и оркестра «Новая Россия» встанет Юрий Башмет.

Билеты на концерты фестиваля уже поступили в продажу на сайте Ярославской филармонии.

Кроме того, организаторы фестиваля готовят большую образовательную программу. В пятый раз в Ярославле пройдут мастер-классы по медным и деревянным духовым инструментам в рамках Международной духовой академии, в третий раз состоятся Международная академия барокко и Школа молодых журналистов, освещающих события культурной жизни и академического искусства в региональных СМИ.







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