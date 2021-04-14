Театр Виктюка объявил планы на новый сезон

Художественный руководитель Театра Романа Виктюка Денис Азаров на сборе труппы. Москва, 13 апреля 2021 года © Театр Романа Виктюка / © Театр Романа Виктюка / Facebook

Интерактивные спектакли, документальная лаборатория по сбору мифов о Москве, исторический проект ко Дню памяти жертв политических репрессий, спектакли для детей и взрослых в формате студии Pixar и творческая экспедиция в деревню запланированы в Театре Романа Виктюка на сезон 2021-2022.

Об этом рассказал 13 апреля на сборе труппы художественный руководитель театра Денис Азаров, передает ТАСС.

В мае 2021 года в Zoom будет представлен интерактивный спектакль «Уроки музыки» по пьесе Людмилы Петрушевской, подготовленный совместно с Русским драматическим театром Литвы. За ним последует премьера спектакля Азарова «Пир» по произведениям Даниила Хармса.

В июле труппа театра вместе с Азаровым начнет работу над постановкой «Мертвых душ». Премьера спектакля состоится в декабре, но уже летом весь состав постановки отправится творческую экспедицию.

«Творческая группа в полном составе с художником, с режиссером, с помощником режиссера поедет в Нижегородскую область, в Арзамас. Там мы <...> в течение недели совершим экспедицию по местам Гоголя. Это даст атмосферный момент <...>. Я думаю, это перспективная идея, которую мы сможем осуществлять не только на этом проекте, но и в дальнейшем», — рассказал худрук театра.

На конец ноября запланирована премьера спектакля «Беглецы» по произведению Ульфа Старка в постановке режиссера Екатерины Корабельник. «Она делает "пиксар в театре", то есть создает постановку, возрастная категория которой варьируется от подростков до взрослых, и для всех это одинаково интересно», — пояснил Азаров. Следующим «пиксаровским» проектом театра, добавил он, станет весной 2022 года спектакль «Фея не любит» по пьесе Феликса Кривина в постановке Вячеслава Игнатова.

Ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября) Театр Романа Виктюка запустит совместный проект с Музеем истории ГУЛАГа.

В сентябре театр запустит лабораторию с рабочим названием «Москва, Москва, Москва», которая будет работать в течение года. «Это три режиссера, три драматурга и три темы: прошлое, настоящее и будущее. Они будут собирать материалы связанные с неочевидным мифами, легендами Москвы. В конечном итоге будет сделано три мини-пьесы которые перейдут в спектакль из трех частей, и это все будут пьесы основанные на документальном материале о городе Москве», — рассказал Азаров.

В лаборатории «Междисциплинарность», по словам худрука Театра Романа Виктюка, дважды в сезон «будут собраны пробы и ошибки ультрасовременных способов коммуникации театра и зрителя — то, что страшно сразу внедрять в постановку, но хочется попробовать». Также два раза в сезон планируется собирать лабораторию режиссеров-дебютантов.

С начала следующего года в репертуар театра войдут спектакли малой формы, таких как балет «В ожидании Годо» в постановке петербуржского хореографа Анны Закусовой, «Ближний город» по пьесе Марюса Ивашкявичюса, «Котлован» по Платонову в постановке Андрея Прикотенко.

Кроме того, в новом сезоне в театре планируется запустить цикл лекций, которые будут читать известные режиссеры, писатели и журналисты.







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