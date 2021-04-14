Музей ART4 представит выставку Василия Кононова-Гредина «Русская смерть»

Василий Кононов-Гредин. Без названия. 2020. Холст, масло; 272x180 © Предоставлено пресс-службой Музея ART4

С 22 апреля по 5 июня в Музее современного искусства ART4 в Москве будет проходить персональная выставка Василия Кононова-Гредина «Русская смерть», исследующая значения смерти в русской культуре.

Как сообщает сайт музея, «Русская смерть» исследует значения смерти в русской культуре.

«Я родился в ортодоксальной православной семье священника. Учился в православной гимназии, прислуживал в алтаре, служил в православной воинской части. Сейчас я не отношу себя ни к какой конфессии, мне близка научная картина мира, но мой личный опыт, благодаря которому я был погружен с детства в пространство ритуала, дает мне возможность высказываться на тему смерти в России. Моя семья — это семья репрессированных и сосланных в лагеря, многие члены моей семьи были расстреляны», — рассказывает художник.

На примере Архангельской, Вологодской и Кировской областей проект «Русская смерть» осмысляет те процессы, которые происходили и происходят с народом в последние сто лет.

Каждый год, отмечают организаторы выставки, количество деревень, отключенных от электричества и вычеркнутых из списка населенных пунктов увеличивается, в данное время мы наблюдаем за смертью русского Севера. С 17 лет Василий Кононов-Гредин ходит в этнографические экспедиции с областным краеведческим музеем, посещая те места, которые были заброшены 30 лет назад.

Проект предлагает проследить за ритуалами, связанными со смертью, в различных ее аспектах, за тем, как меняется отношение к ней человека.

Василий Кононов-Гредин (р. 1990) окончил Вятское художественное училище, учится в институте современного искусства «БАЗА». Лауреат грантовой программы музея «Гараж» для молодых художников, работающих в сфере актуального искусства 2019/2020.

В своих работах художник обращается к большим формам, пространству тотальной инсталляции. Работает со скульптурой, видео, объектами, живописью, запахами, звуком. Сочетая различные медиа, художник работает с тем, чтобы воздействие на зрителя было всестороннее. В своих работах он исследует субъектность, место индивидуального опыта, глубинную память и границы автономии в их взаимодействии с политическими, культурными, физическими и другими условиями, а также с процедурами связи, инфраструктурами знаний и системами администрирования чувственного и социального.

Выставка проводится при поддержке Мультимедиа Арт Музея, Москва







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