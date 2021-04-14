Предпасхальный благотворительный аукцион пройдет в Москве

Роман Манихин. Синий принц, желтая принцесса. 2019. Холст, масло. 65х65 см

23 апреля благотворительная организация «Во благо» и Продюсерский центр «Галерея "Полет"» проведут в Гостином дворе в Москве Art soirée и первый Предпасхальный благотворительный аукцион современного искусства. Средства, вырученные на аукционе, будут направлены на поддержку врачей-онкологов и современных художников.

Как сообщают организаторы, в аукционе принимают участие как звезды российского современного искусства — Ольга Солдатова, Ольга Тобрелутс, Паруйр Давтян, Ольга и Олег Татаринцевы, так и молодые художники — Валера Чтак, Артем Филатов, Наталья Гончарова, Роман Манихин, Мишмаш, Евгения Дудникова.

Работы на аукцион из своих частных коллекций предоставили Антон Козлов, Денис Химиляйне и семья Бычковых, а также московские галереи современного искусства Sample Art gallery, Orekhov gallery, LazyMike gallery и SYNTAX gallery.

Аукцион входит в параллельную программу 46-го Российского антикварного салона.

Предаукционная выставка пройдет с 20 по 23 апреля в галерее «Полет» (ул. Ильинка, д. 4 (Гостиный двор), Галерея 272).







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