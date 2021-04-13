Начинается цикл открытых семинаров «Таймлайн как вопрос выставочного диспозитива»

© Музей Москвы

15 апреля состоится первый открытый семинар нового цикла «Таймлайн как вопрос выставочного диспозитива», который организует группа «Место искусства».

Начало в 19:30, семинар пройдет в Zoom, регистрация — здесь.

«В рамках цикла мы ставим вопрос о том, как история искусства, художественные практики вписаны в более общие социальные, политические и культурные контексты истории. Понимая выставочный диспозитив как весь комплекс отношений между основной темой выставки и способами ее рассмотрения, мы задаем вопрос о том, как выстраивается временная шкала, как выбираются опорные точки для раскрытия проблематики той или иной выставки и как это всё связано с позицией музея и исследованиями кураторов. Мы предлагаем рассмотреть таймлайн шире, чем временную схему, как исследовательскую проблему, структурирующую и исследование, и возможности презентации различных фактов культуры, соединяющих историю, искусство и жизнь конкретного человека», — сообщают организаторы цикла.

Эти вопросы они предлагают обсудить, сравнив подходы к включению искусства в общий исторический процесс на примере трех разных выставок, которые объединяет обращение к ключевым моментам в истории искусства: «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» в Музее Москвы, «GAKhN Displaced» в ЦТИ «Фабрика» и «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России» в Новой Третьяковке.

В семинаре примут участие группа «Место искусства», историк искусства, независимый куратор Анна Романова и кандидат культурологии, авангардовед, звукоархеолог, куратор Константин Дудаков-Кашуро.







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