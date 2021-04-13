Открыт набор слушателей образовательной программы «Театр и музей. Проектная работа»

До 26 апреля принимаются заявки на участие в профессиональной образовательной программе «Театр и музей. Проектная работа», которую организуют Государственный музей-заповедник «Царицыно» в партнерстве с Благотворительным фондом Владимира Потанина и фестивалем «Золотая маска».

Цель программы — развитие практических кураторских, продюсерских, административных навыков, которые способствуют реализации междисциплинарных проектов в музеях и театрах. «Театр и музей. Проектная работа» — часть большой публичной программы выставки-фестиваля «Театрократия. Екатерина II и опера», которая откроется в музее-заповеднике «Царицыно» в сентябре 2021 года.

Как сообщают организаторы, программа «Театр и музей. Проектная работа» представит лучшую мировую практику взаимодействия театров и музеев в реализации успешных совместных проектов, познакомит участников с успешными театральными и музейными стратегиями сотрудничества.

Программа состоит из четырех мастер-классов, которые проведут кураторы и продюсеры ведущих мировых институций, и восьми занятий с российскими преподавателями, на которых будут детально проработаны отдельные аспекты продюсирования музейных и театральных проектов.

Программа адресована специалистам музеев, театров и других культурных институций с опытом работы над музейно-театральными проектами, а также представителям социально-ориентированных организаций и органов государственного управления.

Для участия набирается группа из 25 слушателей, отбор проводится в формате open call.

Требования к кандидатам:

не менее трех лет профессионального опыта;

реализация как минимум одного музейно-театрального проекта (самостоятельно или в команде);

заполненная онлайн-форма заявки.



Состав группы будет объявлен 30 апреля, занятия начнутся 15 мая. Обучение бесплатное.

В июле 2021 года состоится презентация программы, на которой будут представлены выставка-фестиваль «Театрократия. Екатерина II и опера» и сопровождающая ее публичная программа, а также программа для профессионалов «Театр и музей. Социальная миссия».

Подробнее о программе можно будет узнать на онлайн-дискуссии «Театр и музей. Как жить вместе. Опыты взаимодействия», которая пройдет 16 апреля. с Кураторы программы, театральные и музейные эксперты и кураторы выставки «Театрократия. Екатерина II и опера» обсудят, как сотрудничество музеев и театров стало не только способом освоения непривычных пространств и развития аудитории, но и способом переопределить традиционные жанры и формы культурной деятельности.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.