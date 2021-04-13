Открыт набор слушателей образовательной программы «Театр и музей. Проектная работа»

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До 26 апреля принимаются заявки на участие в профессиональной образовательной программе «Театр и музей. Проектная работа», которую организуют Государственный музей-заповедник «Царицыно» в партнерстве с Благотворительным фондом Владимира Потанина и фестивалем «Золотая маска».
Цель программы — развитие практических кураторских, продюсерских, административных навыков, которые способствуют реализации междисциплинарных проектов в музеях и театрах. «Театр и музей. Проектная работа» — часть большой публичной программы выставки-фестиваля «Театрократия. Екатерина II и опера», которая откроется в музее-заповеднике «Царицыно» в сентябре 2021 года.
Как сообщают организаторы, программа «Театр и музей. Проектная работа» представит лучшую мировую практику взаимодействия театров и музеев в реализации успешных совместных проектов, познакомит участников с успешными театральными и музейными стратегиями сотрудничества.
Программа состоит из четырех мастер-классов, которые проведут кураторы и продюсеры ведущих мировых институций, и восьми занятий с российскими преподавателями, на которых будут детально проработаны отдельные аспекты продюсирования музейных и театральных проектов.
Программа адресована специалистам музеев, театров и других культурных институций с опытом работы над музейно-театральными проектами, а также представителям социально-ориентированных организаций и органов государственного управления.
Для участия набирается группа из 25 слушателей, отбор проводится в формате open call.
Требования к кандидатам:
Состав группы будет объявлен 30 апреля, занятия начнутся 15 мая. Обучение бесплатное.
В июле 2021 года состоится презентация программы, на которой будут представлены выставка-фестиваль «Театрократия. Екатерина II и опера» и сопровождающая ее публичная программа, а также программа для профессионалов «Театр и музей. Социальная миссия».
Подробнее о программе можно будет узнать на онлайн-дискуссии «Театр и музей. Как жить вместе. Опыты взаимодействия», которая пройдет 16 апреля. с Кураторы программы, театральные и музейные эксперты и кураторы выставки «Театрократия. Екатерина II и опера» обсудят, как сотрудничество музеев и театров стало не только способом освоения непривычных пространств и развития аудитории, но и способом переопределить традиционные жанры и формы культурной деятельности.
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