«Мемориал» запускает проект «Осколки»

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15 апреля откроется новый проект Международного Мемориала — сайт «Осколки». Он расскажет о московских местах памяти, связанных с историей советских репрессий.
Работа по сбору базы данных московских мест памяти ведется в рамках проекта «Это прямо здесь» уже несколько лет. География мемориальных досок и комплексов, памятников и памятных знаков пока ограничена МКАДом (исключение составили только два расстрельных полигона, памятники на территории бывшей Сухановской тюрьмы и строителям канала Москва–Волга), и в результате таких мест в Москве получилось больше двух сотен (не считая табличек «Последнего адреса»).
«Но насколько эти места говорящие и какой получается материальная память о советских репрессиях в Москве? Как она вписывается в общий ландшафт города? Чтобы приблизиться к ответам на эти большие вопросы, мы задали собранным данным были заданы несколько вопросов поменьше и визуализированы ответы на эти вопросы», — сообщили в Международном Мемориале.
15 апреля в 19:00 мск откроется сайт-инфографика, который представит собранные места памяти в виде осколков и поможет наглядно ответить на вопросы, где, когда и по чьей инициативе появлялись эти места, кому или чему они посвящены и про какие периоды государственного террора рассказывают.
Нажимая на каждый осколок, можно будет увидеть фотографию места памяти, год открытия, текст надписи, а также пояснение, почему оно появилось в базе данных.
На онлайн-презентации пройдет обсуждение устройства мест памяти о репрессиях в Москве с экспертами по культуре памяти, москвичами — инициаторами установки мемориальных досок и памятных знаков, аналитиками больших данных, экскурсоводами и другими собеседниками.
В презентации примут участие Ян Рачинский (Международный Мемориал), Аарон Коу (посольство Канады), москвичи Ольга Шемякина и Владимир Литвер, Анастасия Бонч-Осмоловская (Центр цифровых гуманитарных исследований НИУ ВШЭ), гид-переводчик, член правления Ассоциации гидов и экскурсоводов Лана Максимова, историк Галина Зверева (РГГУ), авторы проекта Наталья Барышникова, Маргарита Маслюкова, Александра Поливанова (Международный Мемориал), дизайнер проекта Надежда Андрианова и Сергей Пархоменко (проект «Последний адрес»).
Модератор – Сергей Бондаренко («Открытый список», Международный Мемориал).
Проект поддержали Дмитрий Борисович Зимин и посольство Канады в Москве. Открытие пройдет при поддержке Фонда имени Генриха Бёлля
*4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»
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