Нижегородский Арсенал представит выставку Евгения Стрелкова к столетию Андрея Сахарова

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14 апреля в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) откроется выставка «Третья идея», посвященная жизни Андрея Сахарова (1921-1989). Автор и куратор выставки – нижегородский художник, популяризатор истории науки Евгений Стрелков.
На выставке «Третья идея» будут представлены новые работы Евгения Стрелкова, связанные с художественной интерпретацией научного поиска, историей советского атомного проекта, а также с научной и общественно-политической деятельностью академика Сахарова. Как сообщают организаторы выставки, отдельный раздел будет посвящен ссылке ученого в город Горький в 1980–1986 годах.
Экспозиция состоит из четырех тематических разделов, в которые войдут звуковые инсталляции, интерактивные зоны, авторские фильмы и несколько графических циклов.
Один из главных сюжетов выставки связан с историей создания водородной бомбы в ядерном центре, который с конца 1940-х был расположен в Серафимо-Саровском монастыре на юге Нижегородской области. «В Сарове, — писал Андрей Сахаров в своих «Воспоминаниях», — нам пришла в голову третья идея». «Третья идея», как выяснилось позже, состояла в использовании рентгеновского излучения от атомного взрыва. Борьба за запрещение испытаний ядерного оружия привела Сахарова в политику, сделав его фигурой, вызывающей восхищение одних и негодование других.
«Евгений Стрелков, сам пришедший в творческую профессию из физики, давно начал думать о роли и судьбе академика Сахарова, расширяя контексты и используя разные жанры современного искусства. Эти раздумья сложились в проект "Третья идея". Выставка, надеемся, послужит отправной точкой для дискуссий, сможет внести вклад в новое прочтение судьбы Сахарова и показать, как выдающаяся личность существует в обстоятельствах, которые сама же и меняет», — говорит заведующая Волго-Вятским филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал) Анна Гор.
Выставка Евгения Стрелкова «Третья идея» в Арсенале продлится до 27 июня.
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