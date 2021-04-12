В Чебоксарах состоится проектная сессия «Культура как ресурс развития территории»

«Они просто не знали, что русские не продаются»
Игорь Журавлев, Инна Желанная и Сергей Старостин — о международном прорыве «Альянса» и опередившем время альбоме «Сделано в белом»12 апреля 2021605
24 апреля с 12:00 до 18:00 Культурный центр «Полигон» совместно с Волго-Вятским филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина и АНО «КАМА рекордз» проведет проектную сессию «Культура как ресурс развития территории».
Как сообщают организаторы, сессия адресована создателям республиканских культурных проектов, деятелям региональной культуры, слушателям образовательной программы «Полигон 2.0: актуальные практики современной культуры», а также активным жителям Чувашии.
Модератор сессии — сотрудник Волго-Вятского филиала ГМИИ имени А.С. Пушкина, автор культурных проектов по объединению народных традиций и современности, победитель более десяти грантовых конкурсов Александр Юминов. Он расскажет о процессе создания культурного проекта от идеи до воплощения, об актуальных технологиях вовлечения аудитории, о ресурсах культуры в территориальном развитии. Участники проектной сессии сами разработают новые проекты развития собственных населенных пунктов.
Количество мест ограничено, для участия в программе необходимо до 20 апреля подать онлайн-заявку и получить приглашение организаторов.
23 апреля в 18:00 в рамках образовательной программы «Полигон 2.0», Александр Юминов проведет открытую лекцию «Актуальна ли традиция?», посвященную тому, как сегодня можно сохранить традиционные ценности и какое влияние они оказывают на современных художников. Регистрация — здесь.
Адрес Культурного центра «Полигон»: Чебоксары, ул. Калинина, д. 105А, ТЦ «Мега Молл», 5 этаж.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:25«Мемориал» запускает проект «Осколки»
15:40Началась продажа абонементов Московской консерватории
14:22Нижегородский Арсенал представит выставку Евгения Стрелкова к столетию Андрея Сахарова
13:05В Чебоксарах состоится проектная сессия «Культура как ресурс развития территории»
12:42Предпремьера спектакля Федора Курёхина пройдет в Петербурге
11:11«Земля кочевников» получила четыре приза BAFTA
0:36Вручена премия «Белый слон»
9 апреля 2021
18:55В Краснодаре состоится pop-up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка
17:41Geek Picnic впервые пройдет в Парке ГорькогоВсе новости
Игорь Журавлев, Инна Желанная и Сергей Старостин — о международном прорыве «Альянса» и опередившем время альбоме «Сделано в белом»12 апреля 2021605
Алена Солнцева о скандалах вокруг «Артдокфеста» и «Белого слона»12 апреля 2021782
«Не только про космос»: премьера саундтрека к «Космическому рейсу», первому советскому фильму о полете к звездам, от московской дрим-поп-группы12 апреля 2021546
О фильмах фестиваля научно-популярного кино рассказывают их создатели9 апреля 20212592
Анастасия Инопина о том, как рождался анализ слэшера9 апреля 20213288
Самобытная рок-группа представляет анимационный мюзикл об изобретении речи зверьми9 апреля 202110526
Лекция известного немецкого исследователя России на Вторых чтениях памяти Арсения Рогинского: как меняют сегодня работу ученых «войны памяти»?8 апреля 20212953
Поль Лекен о Владимире Шарове7 апреля 20212982
«Пандоктрина», «Зеленая пирамида», «Черная вдова» и другие7 апреля 20214110
Богомолов в «Кармен» таки сделал нам смешно6 апреля 202112748
«Розовое облако» Юли Жербази6 апреля 20213571
Балетные премьеры в Большом и в МАМТе6 апреля 20213841