В Чебоксарах состоится проектная сессия «Культура как ресурс развития территории»

Модератор сессии – сотрудник Волго-Вятского филиала ГМИИ имени А.С. Пушкина Александр Юминов © Культурный центр «Полигон»

24 апреля с 12:00 до 18:00 Культурный центр «Полигон» совместно с Волго-Вятским филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина и АНО «КАМА рекордз» проведет проектную сессию «Культура как ресурс развития территории».

Как сообщают организаторы, сессия адресована создателям республиканских культурных проектов, деятелям региональной культуры, слушателям образовательной программы «Полигон 2.0: актуальные практики современной культуры», а также активным жителям Чувашии.

Модератор сессии — сотрудник Волго-Вятского филиала ГМИИ имени А.С. Пушкина, автор культурных проектов по объединению народных традиций и современности, победитель более десяти грантовых конкурсов Александр Юминов. Он расскажет о процессе создания культурного проекта от идеи до воплощения, об актуальных технологиях вовлечения аудитории, о ресурсах культуры в территориальном развитии. Участники проектной сессии сами разработают новые проекты развития собственных населенных пунктов.

Количество мест ограничено, для участия в программе необходимо до 20 апреля подать онлайн-заявку и получить приглашение организаторов.

23 апреля в 18:00 в рамках образовательной программы «Полигон 2.0», Александр Юминов проведет открытую лекцию «Актуальна ли традиция?», посвященную тому, как сегодня можно сохранить традиционные ценности и какое влияние они оказывают на современных художников. Регистрация — здесь.

Адрес Культурного центра «Полигон»: Чебоксары, ул. Калинина, д. 105А, ТЦ «Мега Молл», 5 этаж.







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