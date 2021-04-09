В Краснодаре состоится pop-up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка

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С 16 по 25 апреля в рамках Года Германии 2020/2021 в Краснодаре пройдет Pop-Up=фестиваль немецкой культуры и немецкого языка, который организует Гёте-Институт в Москве совместно с Центром современного искусства «Типография».
Фестиваль проводится в гибридном формате – часть программы будет доступна онлайн. Среди главных событий фестивальной программы:
Совместно с ЦСИ «Типография» разработана специальная программа «Тренинг Фантазия», которая объединяет множество проектов и разделена на несколько тематических блоков: музыкальную программу, кинопрограмму, выставки, исследовательскую и образовательную лабораторию.
На фестивале пройдут мероприятия для всех, кто интересуется Германией и немецким языком: пробные уроки, лекции, разговорный клуб, викторины, а также семинары для учителей. На Pop-Up-фестивале состоится церемония включения Регионального немецкого образовательного центра Кубанского государственного университета в сеть центров немецкого языка — партнеров Гёте-Института в России.
На закрытии фестиваля в прямом эфире из Берлина выступит немецкая художница Perila.
«Совместное творчество и работа российских и немецких деятелей культуры, художников, преподавателей, а также музыкантов откроет новые горизонты российско-германских отношений и придаст новый импульс культурному диалогу между странами», — уверены организаторы фестиваля.
Торжественное открытие Pop-Up-фестиваля состоится 16 апреля в 19:00 мск и будет доступно онлайн. Полная программа Pop-Up-фестиваля, а также прямые трансляции мероприятий доступны на сайте фестиваля.
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