В Краснодаре состоится pop-up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка

С 16 по 25 апреля в рамках Года Германии 2020/2021 в Краснодаре пройдет Pop-Up=фестиваль немецкой культуры и немецкого языка, который организует Гёте-Институт в Москве совместно с Центром современного искусства «Типография».

Фестиваль проводится в гибридном формате – часть программы будет доступна онлайн. Среди главных событий фестивальной программы:

Выставка «Тренинг Фантазия»: 11 работ художников из Германии, России и других стран

Музыкальные выступления в разных локациях Краснодара (в ЦСИ «Типография», под Тургеневским мостом и на Заводе измерительных приборов): четыре исследователя звука и музыканта из Берлина и Москвы создадут перформансы и саунд-инсталляции

24-часовая кинопрограмма в амфитеатре ЦСИ «Типография»: российские комедии, немецкие экспериментальные фильмы, работы российских и немецких киноколлективов, документальное и анимационное кино

Исследовательская лаборатория «Опыт как искусство», посвященная коллективному опыту

Языковая программа Гёте-Института

Выставка «Феминистские транслокальности» о региональных феминистских инициативах



Совместно с ЦСИ «Типография» разработана специальная программа «Тренинг Фантазия», которая объединяет множество проектов и разделена на несколько тематических блоков: музыкальную программу, кинопрограмму, выставки, исследовательскую и образовательную лабораторию.

На фестивале пройдут мероприятия для всех, кто интересуется Германией и немецким языком: пробные уроки, лекции, разговорный клуб, викторины, а также семинары для учителей. На Pop-Up-фестивале состоится церемония включения Регионального немецкого образовательного центра Кубанского государственного университета в сеть центров немецкого языка — партнеров Гёте-Института в России.

На закрытии фестиваля в прямом эфире из Берлина выступит немецкая художница Perila.

«Совместное творчество и работа российских и немецких деятелей культуры, художников, преподавателей, а также музыкантов откроет новые горизонты российско-германских отношений и придаст новый импульс культурному диалогу между странами», — уверены организаторы фестиваля.

Торжественное открытие Pop-Up-фестиваля состоится 16 апреля в 19:00 мск и будет доступно онлайн. Полная программа Pop-Up-фестиваля, а также прямые трансляции мероприятий доступны на сайте фестиваля.







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