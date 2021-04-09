В Московской консерватории пройдет презентация нового сборника Родиона Щедрина

© Peter Andersen / Schott

15 апреля в Рахманиновском зале Московской консерватории состоится творческая встреча с Родионом Щедриным, на которой композитор представит новый сборник своих хоровых сочинений.

Начало в 15:00. Как сообщает сайт Московской консерватории, в сборник «Родион Щедрин. Век XXI», изданный издательством MPI (Челябинск) совместно с немецким издательством Schott, вошли хоровые циклы и отдельные пьесы для хора без сопровождения, созданные композитором в XXI веке. Почти половина из этих сочинений была написана в 2020–2021 годах.

Родион Щедрин расскажет, почему для оформления сборника выбраны картины Давида Бурлюка, можно ли сочинить музыку на тексты русских народных пословиц, о том, где и как он жил и работал в пандемию. В беседе примет участие ректор Московской консерватории Александр Соколов и представитель издательства MPI.

На презентации прозвучат отдельные сочинения из нового сборника в исполнении Камерного хора Московской консерватории под управлением Александра Соловьева, который также подготовил мировую премьеру партитуры, написанной Родионом Щедриным уже после публикации.

Родион Щедрин:

«Идея этого сборника принадлежит талантливому ученику Бориса Тевлина дирижеру Александру Соловьеву. Мне она пришлась по​ душе​ — собрать​ воедино мои хоровые работы последних двадцати лет, написанных​ уже в​ веке двадцать первом. Тут​ случилась пандемия. И​ я​ добавил к​ предыдущим партитурам и​ несколько новых моих работ в​ этом жанре.

Хор​ — это мое начало, мои истоки. Московское хоровое училище, интернат, дисциплина, разумная муштра, каждодневное полуторачасовое пение в​ хоре, первые мои композиторские хоровые “пробы пера”. Наконец, великий наставник Александр Васильевич Свешников. Это мой путь в​ музыку. Верю и​ поныне считаю, что​ хоровое воспитание — самая верная дорога в​ искусство музыки».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.