В Московской консерватории пройдет презентация нового сборника Родиона Щедрина

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15 апреля в Рахманиновском зале Московской консерватории состоится творческая встреча с Родионом Щедриным, на которой композитор представит новый сборник своих хоровых сочинений.
Начало в 15:00. Как сообщает сайт Московской консерватории, в сборник «Родион Щедрин. Век XXI», изданный издательством MPI (Челябинск) совместно с немецким издательством Schott, вошли хоровые циклы и отдельные пьесы для хора без сопровождения, созданные композитором в XXI веке. Почти половина из этих сочинений была написана в 2020–2021 годах.
Родион Щедрин расскажет, почему для оформления сборника выбраны картины Давида Бурлюка, можно ли сочинить музыку на тексты русских народных пословиц, о том, где и как он жил и работал в пандемию. В беседе примет участие ректор Московской консерватории Александр Соколов и представитель издательства MPI.
На презентации прозвучат отдельные сочинения из нового сборника в исполнении Камерного хора Московской консерватории под управлением Александра Соловьева, который также подготовил мировую премьеру партитуры, написанной Родионом Щедриным уже после публикации.
Родион Щедрин:
«Идея этого сборника принадлежит талантливому ученику Бориса Тевлина дирижеру Александру Соловьеву. Мне она пришлась по душе — собрать воедино мои хоровые работы последних двадцати лет, написанных уже в веке двадцать первом. Тут случилась пандемия. И я добавил к предыдущим партитурам и несколько новых моих работ в этом жанре.
Хор — это мое начало, мои истоки. Московское хоровое училище, интернат, дисциплина, разумная муштра, каждодневное полуторачасовое пение в хоре, первые мои композиторские хоровые “пробы пера”. Наконец, великий наставник Александр Васильевич Свешников. Это мой путь в музыку. Верю и поныне считаю, что хоровое воспитание — самая верная дорога в искусство музыки».
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