Елена Дубинец назначена худруком Лондонского филармонического оркестра

© James Holt

С сентября 2021 года художественным руководителем Лондонского филармонического оркестра станет Елена Дубинец.

8 апреля об этом сообщил сайт оркестра. В сообщении отмечается, что Елена Дубинец займет новую должность после 15 лет художественного руководства Симфоническим оркестром Сиэтла.

В своей новой должности она будет работать вместе с генеральным директором Лондонского филармонического оркестра Дэвидом Берком, новым главным дирижером Эдуардом Гарднером, главным приглашенным дирижером Кариной Канеллакис и нынешним главным дирижером Владимиром Юровским, который с конца сезона 2020/2021 станет почетным дирижером оркестра.

Как сообщает «Музыкальная жизнь», Елена Дубинец родилась в Москве, закончила Московскую консерваторию, в 1996 году защитила кандидатскую диссертацию, посвященную американскому минимализму, и в том же году переехала в США.

Автор сотен статей и нескольких книг, в том числе «Знаки звуков» (1999), «Made in the USA: музыка — это всё, что звучит вокруг» (2006), «Князь Андрей Волконский. Партитура жизни» (2010), «Моцарт отечества не выбирает. О музыке современного русского зарубежья» (2016).

«Для меня большая честь и радость стать частью невероятного Лондонского филармонического оркестра, который вступает в новую эру, — прокомментировала свое назначение Елена Дудинец. — Эдуард Гарднер, Карина Канеллакис и Владимир Юровский — это “команда мечты”, и я очень благодарна за приглашение присоединиться к такому творческому коллективу. Взрыв пандемического ландшафта и движения за социальную справедливость в прошлом году привели к важным изменениям в нашей отрасли искусства и побудили музыку стать еще больше связанной с миром. Я вижу свою роль в том, чтобы помочь оркестру найти как новых местных сторонников, так и глобальную аудиторию, что сделает Лондонский филармонический оркестр площадкой для творческих и социально значимых открытий».







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