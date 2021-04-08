«Носорог» открывает новый сезон Школы издательского дела

Издательство «Носорог» объявило об открытии нового сезона Школы издательского дела – образовательного проекта, посвященного независимому книгоизданию.

Занятия школы начнутся 20 апреля. Профессионалы книжного рынка — издатели, выпускающие редакторы издательств, книжные дизайнеры, переводчики и филологи — расскажут об искусстве издателя, трансформациях в книжной индустрии и электронном книгоиздании, студенты школы познакомятся с опытом зарубежных издателей из Китая, Латинской Америки, Франции, Израиля и других стран, узнают о том, как создаются книги и что с ними делать потом.

В новом сезоне программа проекта расширилась, она разделена на шесть тематических блоков:

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