«Носорог» открывает новый сезон Школы издательского дела

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Издательство «Носорог» объявило об открытии нового сезона Школы издательского дела – образовательного проекта, посвященного независимому книгоизданию.
Занятия школы начнутся 20 апреля. Профессионалы книжного рынка — издатели, выпускающие редакторы издательств, книжные дизайнеры, переводчики и филологи — расскажут об искусстве издателя, трансформациях в книжной индустрии и электронном книгоиздании, студенты школы познакомятся с опытом зарубежных издателей из Китая, Латинской Америки, Франции, Израиля и других стран, узнают о том, как создаются книги и что с ними делать потом.
В новом сезоне программа проекта расширилась, она разделена на шесть тематических блоков:
Искусство издателя и исторический экскурс в книгоиздание (20 апреля — 6 мая)
Издательское искусство, советские версии DIY-издательств, трансформации в книжной индустрии и издательский опыт Италии и США.
Зарубежные независимые издательства (11 мая — 3 июня)
Книгоиздатели из США, Франции, Китая, Латинской Америки, Латвии, Германии и Израиля об истории своего дела, проблемах и способах их разрешения, контексте и многом другом.
Узкоспециальные независимые издательства (8 июня — 8 июля)
Квир-литература, издательство нот, детское книгоиздание, книги для дизайнеров и многое другое.
Создание книги (13 июля — 12 августа)
Кураторство книжных серий, редактура текста, работа с дизайном и версткой и создание электронных книг (13 июля —
Вокруг книги (17 августа — 14 сентября)
Как работать с книгой после ее выхода: продвижение, дистрибуция, сотрудничество с книжными, премиальные процессы.
Юридические аспекты и экономика независимого издательства (16–30 сентября)
Экономика книжного рынка, правовое регулирование, фандрайзинг издательских проектов.
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