Открылся трансмедийный проект о сталкинге

Карл Шлёгель. «Ответственность историка»
Лекция известного немецкого исследователя России на Вторых чтениях памяти Арсения Рогинского: как меняют сегодня работу ученых «войны памяти»?8 апреля 2021606
Режиссер Егор Исаев и продюсер Анна Беркова запустили трансмедийный проект «Лавр», посвященный проблеме сталкинга. Центральный сюжет проекта – художественный фильм о преследовании, с которым может столкнуться каждый.
Съемки короткометражного фильма в жанре триллера начнутся в конце июня, окончательная версия будет готова в сентябре-октябре.
Работая над сценарием, авторы опирались на опыт и истории людей, которые подвергались преследованиям в прошлом или проходят через этот опыт сейчас, постарались разобраться в мотивах преследователей.
Интервью, взятые в ходе работы над проектом, стали основой для серии документальных спектаклей. Показ первой серии состоится 11 апреля в 12:00 в «Театре.doc». Это монологи людей, которые сталкивались с преследованием, и тех, кто сам осуществлял подобные действия, грубо нарушая чужие границы и не видя в этом проблемы.
Принять участие в проекте можно, оставив историю о своем опыте на сайте nehodizamnoi.ru, который, по замыслу авторов, должен стать документом коллективной травмы людей, переживших преследование и грубое нарушение своей приватности.
Желающие также могут поддержать краудфандинговую кампанию в поддержку съемок фильма на Planeta.ru.
«Слоган нашей кампании — "Не ходи за мной", и она о силе и смелости, которая необходима для того, чтобы дать преследователю вербальный отпор, и о законодательной системе, которая не видит в феномене преследования проблемы», — говорят авторы проекта.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:14«Властелин колец» выйдет в повторный прокат в России
16:40«Носорог» открывает новый сезон Школы издательского дела
16:08Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят в России и Испании симфонии Моцарта
15:45Открылся трансмедийный проект о сталкинге
15:18Художницы открывают «Мастерскую гражданской осознанности»
14:30Центр Вознесенского запускает журнал об искусстве
13:51Спецпроект 2-й Триеннале современного искусства откроется в Музее архитектуры
13:16Московская филармония открыла продажу абонементов юбилейного сезона
12:43Константин Емельянов даст концерт в Новой ТретьяковкеВсе новости
Лекция известного немецкого исследователя России на Вторых чтениях памяти Арсения Рогинского: как меняют сегодня работу ученых «войны памяти»?8 апреля 2021606
Поль Лекен о Владимире Шарове7 апреля 20211444
«Пандоктрина», «Зеленая пирамида», «Черная вдова» и другие7 апреля 20211856
Богомолов в «Кармен» таки сделал нам смешно6 апреля 20218954
«Розовое облако» Юли Жербази6 апреля 20211829
Балетные премьеры в Большом и в МАМТе6 апреля 20211775
Социальный панк, целительная семплоделика, международные коллаборации и еще 10 интересных альбомов из Сибири6 апреля 20211868
Эпизод из истории международного авантюризма5 апреля 20213221
Анна Меликова о спорном методе Хлои Чжао, одной из главных претенденток на «Оскар-2021»5 апреля 20212772
Бахыт Кенжеев поговорил со Светланой Сачковой, автором романа «Люди и птицы»3 апреля 20214264
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 8 (и последняя)2 апреля 20214057
Известный меценат и бизнесмен, глава Aksenov Family Foundation — о том, зачем бизнес помогает культуре2 апреля 20213327