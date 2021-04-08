Открылся трансмедийный проект о сталкинге

Режиссер Егор Исаев и продюсер Анна Беркова запустили трансмедийный проект «Лавр», посвященный проблеме сталкинга. Центральный сюжет проекта – художественный фильм о преследовании, с которым может столкнуться каждый.

Съемки короткометражного фильма в жанре триллера начнутся в конце июня, окончательная версия будет готова в сентябре-октябре.

Работая над сценарием, авторы опирались на опыт и истории людей, которые подвергались преследованиям в прошлом или проходят через этот опыт сейчас, постарались разобраться в мотивах преследователей.

Интервью, взятые в ходе работы над проектом, стали основой для серии документальных спектаклей. Показ первой серии состоится 11 апреля в 12:00 в «Театре.doc». Это монологи людей, которые сталкивались с преследованием, и тех, кто сам осуществлял подобные действия, грубо нарушая чужие границы и не видя в этом проблемы.

Принять участие в проекте можно, оставив историю о своем опыте на сайте nehodizamnoi.ru, который, по замыслу авторов, должен стать документом коллективной травмы людей, переживших преследование и грубое нарушение своей приватности.

Желающие также могут поддержать краудфандинговую кампанию в поддержку съемок фильма на Planeta.ru.

«Слоган нашей кампании — "Не ходи за мной", и она о силе и смелости, которая необходима для того, чтобы дать преследователю вербальный отпор, и о законодательной системе, которая не видит в феномене преследования проблемы», — говорят авторы проекта.







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