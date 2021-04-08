Художницы открывают «Мастерскую гражданской осознанности»

Карл Шлёгель. «Ответственность историка»
Лекция известного немецкого исследователя России на Вторых чтениях памяти Арсения Рогинского: как меняют сегодня работу ученых «войны памяти»?8 апреля 2021607
Катрин Ненашева, Саша Старость и Полина Устинскова – художницы, вместе выпустившие спектакль о пытках «Груз 300», – запускают проект «Мастерская гражданской осознанности», междисциплинарную платформу на стыке правозащитных, коммьюнити-образующих и творческих практик, исследующую проблематику выживания в кризисных ситуациях.
По замыслу художниц, проект должен стать свободной платформой для обмена опытом в таких областях как правозащита, психология, творчество и формирование гражданской осознанности.
«После зимних протестов вопрос субъектности и гражданской осознанности стал для нас особенно болезненным, — рассказывают создательницы «Мастерской». — Во всем этом хаосе обнажилось стремление людей изменить ситуацию и страну вокруг себя, и одновременно абсолютное неумение мыслить прицельно, работать с конкретными вещами, адекватно оценивать свои силы и анализировать происходящее, при общей тяге к абстрактному добру. Нам было страшно смотреть на все это, и мы чувствовали себя так же растерянно, испуганно. В этот момент родилась идея такого проекта - по сути, это начинание является нашей формой самозащиты. Мы сами хотим разобраться как защитить себя и действовать в условиях современной России».
«Мы верим, что сплоченность и солидарность — это лучший способ выживать дальше в этой стране, несмотря на репрессии и давления, — считает Катрин Ненашева, — наша ценность именно в объединении, потому что каждая мастерская станет мини- сообществом, которое будет поддерживать друг друга. Самое понятие гражданской осознанности - это про умение поддерживать себя, других, не боятся и разумно смотреть на окружающие ужасы повседневности».
«Мастерская гражданской осознанности» состоит из нескольких направлений, каждое из которых включает от 3 до 7 встреч в офлайн-формате. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте проекта. Участие бесплатное с возможностью свободного доната.
Уже открыт набор на три направления:
Кроме того, в рамках проекта проводятся две коммьюнити-группы, на которых участники смогут делиться тревожным и травмирующим опытом в обстановке бережной коммуникации:
В мае «Мастерская гражданской осознанности» планирует запустить публичную программу из нескольких мероприятий, посвященных активистской деятельности, а также перформанс-тренинг о чтении новостей в 2021 году.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:14«Властелин колец» выйдет в повторный прокат в России
16:40«Носорог» открывает новый сезон Школы издательского дела
16:08Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят в России и Испании симфонии Моцарта
15:45Открылся трансмедийный проект о сталкинге
15:18Художницы открывают «Мастерскую гражданской осознанности»
14:30Центр Вознесенского запускает журнал об искусстве
13:51Спецпроект 2-й Триеннале современного искусства откроется в Музее архитектуры
13:16Московская филармония открыла продажу абонементов юбилейного сезона
12:43Константин Емельянов даст концерт в Новой ТретьяковкеВсе новости
Лекция известного немецкого исследователя России на Вторых чтениях памяти Арсения Рогинского: как меняют сегодня работу ученых «войны памяти»?8 апреля 2021607
Поль Лекен о Владимире Шарове7 апреля 20211444
«Пандоктрина», «Зеленая пирамида», «Черная вдова» и другие7 апреля 20211856
Богомолов в «Кармен» таки сделал нам смешно6 апреля 20218955
«Розовое облако» Юли Жербази6 апреля 20211829
Балетные премьеры в Большом и в МАМТе6 апреля 20211775
Социальный панк, целительная семплоделика, международные коллаборации и еще 10 интересных альбомов из Сибири6 апреля 20211869
Эпизод из истории международного авантюризма5 апреля 20213221
Анна Меликова о спорном методе Хлои Чжао, одной из главных претенденток на «Оскар-2021»5 апреля 20212772
Бахыт Кенжеев поговорил со Светланой Сачковой, автором романа «Люди и птицы»3 апреля 20214264
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 8 (и последняя)2 апреля 20214057
Известный меценат и бизнесмен, глава Aksenov Family Foundation — о том, зачем бизнес помогает культуре2 апреля 20213327