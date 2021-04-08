Художницы открывают «Мастерскую гражданской осознанности»

© Мастерская Гражданской Осознанности

Катрин Ненашева, Саша Старость и Полина Устинскова – художницы, вместе выпустившие спектакль о пытках «Груз 300», – запускают проект «Мастерская гражданской осознанности», междисциплинарную платформу на стыке правозащитных, коммьюнити-образующих и творческих практик, исследующую проблематику выживания в кризисных ситуациях.

По замыслу художниц, проект должен стать свободной платформой для обмена опытом в таких областях как правозащита, психология, творчество и формирование гражданской осознанности.

«После зимних протестов вопрос субъектности и гражданской осознанности стал для нас особенно болезненным, — рассказывают создательницы «Мастерской». — Во всем этом хаосе обнажилось стремление людей изменить ситуацию и страну вокруг себя, и одновременно абсолютное неумение мыслить прицельно, работать с конкретными вещами, адекватно оценивать свои силы и анализировать происходящее, при общей тяге к абстрактному добру. Нам было страшно смотреть на все это, и мы чувствовали себя так же растерянно, испуганно. В этот момент родилась идея такого проекта - по сути, это начинание является нашей формой самозащиты. Мы сами хотим разобраться как защитить себя и действовать в условиях современной России».

«Мы верим, что сплоченность и солидарность — это лучший способ выживать дальше в этой стране, несмотря на репрессии и давления, — считает Катрин Ненашева, — наша ценность именно в объединении, потому что каждая мастерская станет мини- сообществом, которое будет поддерживать друг друга. Самое понятие гражданской осознанности - это про умение поддерживать себя, других, не боятся и разумно смотреть на окружающие ужасы повседневности».

«Мастерская гражданской осознанности» состоит из нескольких направлений, каждое из которых включает от 3 до 7 встреч в офлайн-формате. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте проекта. Участие бесплатное с возможностью свободного доната.

Уже открыт набор на три направления:

мастерская общественной защиты Александры Россиус, общественной защитницы, активистки, координаторки волонтеров в «ОВД-инфо». Заявки принимаются до 18 апреля.

мастерская по ненасильственному общению «Бережный разговор» Наталья Барановой, журналистки, редакторки«Теплицы социальных технологий» и художницы Катрин Ненашевой, художницы и психоактивистки. Заявки принимаются до 11 апреля.

«Штаб городского самовыражения» Катрин Ненашевой — платформа для всех, кто в теории и на практике хочет узнать, что такое арт-активизм и акционизм. Заявки принимаются до 14 апреля.



Кроме того, в рамках проекта проводятся две коммьюнити-группы, на которых участники смогут делиться тревожным и травмирующим опытом в обстановке бережной коммуникации:

группа поддержки для мужчин (кураторы — Катрина Ненашева, продюсер Владимир Сонькин и психолог Борис Гуринович)



группа поддержки для пострадавших от преследований (кураторы — Саша Старость, Катрин Ненашева и Полина Устинскова).



В мае «Мастерская гражданской осознанности» планирует запустить публичную программу из нескольких мероприятий, посвященных активистской деятельности, а также перформанс-тренинг о чтении новостей в 2021 году.







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