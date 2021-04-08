Центр Вознесенского запускает журнал об искусстве

© Центр Вознесенского

Центр Вознесенского вместе с приглашенной группой писателей, поэтов и художников запускает междисциплинарный журнал «Центнер», посвященный взаимному диалогу словесных, изобразительных, перформативных и других художественных практик. Под одной обложкой будут напечатаны тексты и визуальные работы разных жанров, стилей и направлений, объединенные общей темой, новой для каждого выпуска. В фокусе первого номера — проблематизация вопросов экспертности и привилегий в искусстве.

Журнал «Центнер» — это новое медиа, которое говорит от лица разных художественных стратегий, сообществ и опытов. Задача журнала — продемонстрировать синтез методов и направлений, отобразив подвижную и изменчивую суть искусства.

Журнал будет выходить три раза в год. Для каждого выпуска будет сформулирована тема, определяющая проблематику материалов отдельного номера. Проект объединит художников, писателей, поэтов, драматургов, художников и режиссеров — представители разных зон художественного производства смогут высказаться на заявленную тему в свободной форме: от эссе и статей до стихов и пьес, а также с помощью визуального языка: графики, живописи, комиксов или других медиумов.

В кураторскую группу проекта вошли:

поэт и издатель Илья Данишевский (арт-директор)

(арт-директор) писательница и художница Елена Ревунова (главный редактор)

(главный редактор) поэты Рина Денисова и Надя Тропилло (редакторы)

и Надя Тропилло (редакторы) художники Анна Панькина и Алексей Ларин (визуальное наполнение).



«Помимо задачи сделать видимыми процессы порождения новых смыслов и работы с ними в различных областях и медиумах, нам хотелось бы, чтобы наш журнал открыл новое пространство для взаимодействия между различными художественными коммьюнити и способствовал большей проницаемости между ними, так как замкнутость видится нам одной из главных опасностей для художественного и — шире — культурного производства», — комментируют создатели журнала.

Тема первого выпуска — «Привилегии». Редакционная команда журнала предлагает проблематизировать представления о привилегиях в художественном производстве — рассмотреть экспертность и право выносить суждения, а также попытаться переопределить механизмы оценки и кураторского отбора. Для этого организаторы частично отказываются от своей позиции: часть текстов для номера будет отобрана генератором случайных чисел.

Елена Ревунова, главный редактор журнала: «Запуская подобный эксперимент, который, благодаря лотерейному принципу отбора, позволит “обнулить” все привилегии авторов (например, знакомство с членами редакции, наличие символического капитала и другие), мы рассчитываем радикально проблематизировать вопрос экспертизы и сравнить результаты этого эксперимента и “классического” отбора, так как вторая часть первого выпуска будет состоять из материалов, выбранных редакцией».

Помимо профессиональных привилегий, команда «Центнера» стремится исследовать и другие: расовые, гендерные, возрастные, классовые, а также изучить влияние связей и знакомств на работу художника, негласные правила коммуникации и случаи, когда они оказываются нарушены или такое общение невозможно поддерживать.

Первый номер будет состоять из двух частей: тексты и изображения, отобранные кураторами, и десять материалов, выбранные генератором случайных чисел. Для работ, участвующих в лотерейном отборе, с 8 по 22 мая будет проведен опен колл. Результаты будут объявлены во время Zoom-трансляции 23 мая. Более подробная информация появится на сайте и в соцсетях Центра Вознесенского.

Журнал «Центнер» открыт работам в любом жанре — статьям, эссе, заметкам, пьесам, стихам, интервью и даже фрагментам из личных переписок. К участию в конкурсе также принимаются фотографии, графика, живопись, комиксы, гифки и другие изображения. Редакторы рассмотрят заявки, где используется любой другой медиум, например, музыка, кино или видео (в этом случае ваша работа может быть напечатана в журнале в виде ссылки).

Работы для опен колла необходимо прислать в письме с темой «Лотерея» на адрес centner.zhurnal@gmail.com. В теле письма нужно указать фамилию, имя и прикрепить ссылку на соцсети. Каждому полученному письму будет присвоено число. Участник конкурса получит его в ответном сообщении.







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