Открыт набор на тренинг-семинар для документалистов DocTrain

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Гёте-Институт в Москве объявляет конкурс на участие в тренинг-семинаре DocTrain, который пройдет 10-20 сентября в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» (Ростов Великий, Ярославская область) под руководством ведущих документалистов России и Германии – Марины Разбежкиной и Арне Биркенштока.
Заявки на конкурс принимаются до 15 мая по адресу doctrain-moskau@goethe.de. Условия участия в конкурсе и правила оформления заявки — здесь.
К участию в тренинг-семинаре DocTrain приглашаются кинематографисты старше 18 лет, проживающие на территории РФ, с документальными проектами в стадии чернового монтажа для продвижения этих проектов на международном кинорынке. Заявку могут подавать двое участников проекта: режиссер и режиссер монтажа.
В рамках семинара тьюторы Марина Разбежкина, Арне Биркешток, Лена Рем, Кирилл Сахарнов, Илья Томашевич проведут индивидуальный разбор и докторинг рафкатов участников. Проект направлен на развитие практических навыков в области монтажа документального кино, а также получение необходимых знаний для продвижения своих фильмов (документальный полнометражный фильм, телевизионный документальный фильм, документальный короткометражный фильм) на международном рынке.
Семинар будет проходить на русском, немецком, английском языках с переводом на русский. Владение английским языком не является обязательным для участия в семинаре.
Участникам, отобранным конкурсной комиссией, будет предоставлено проживание в Ростове Великом на время проведения семинара, трехразовое питание и единовременная выплата на дорожные расходы в фиксированном размере (если место проживания участника находится на расстоянии более 400 км от Ростова Великого).
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