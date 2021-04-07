Средневековая музыка прозвучит на фестивале в Москве

© Musica Mensurata

С 15 по 22 апреля в соборе св. Петра и Павла в Москве пройдет VII Международный фестиваль Musica Mensurata, который представит музыку X-XIV веков в исполнении музыкантов, специализирующихся на аутентичном исполнительстве. Многие сочинения прозвучат в России впервые.

На фестивале Musica Mensurata выступят Любовь Шаромова (вокал), Наталья Вергей (вокал), Варвара Котова (вокал), Евгений Скурат (вокал), Анастасия Бондарева (вокал, шифони), Ольга Комок (органетто), Басем Аль-Ашкар (уд), Александр Горбунов (ребек, виела, гиттерн), Дарья Маглеваная (виела), Данил Рябчиков (цитоль XII века, цитоль XIII века, мавританская гитара).

Фестиваль откроет концерт «Машо. Витри. Де ла Круа», на котором будет звучать придворная музыка французских композиторов Гильома де Машо (ок. 1300–1377), Филиппа де Витри (1291–1361) и Пьера де ла Круа (ок. 1270 — до 1347), а также самые ранние дошедшие до нас органные произведения из английских и итальянских рукописей XIV–XV веков, обыгрывающие темы этих композиторов.

Концерт 18 апреля посвящен музыке государств Пиренейского полуострова XIII–XIV веков. В программе придворная музыка короля Кастилии и Леона Альфонсо X Мудрого (1221–1284) и короля Португалии Диниша I (1261–1325).

2021 год провозглашен в Италии годом Данте Алигьери (1265–1321), ему будет посвящен заключительный концерт фестиваля. Данте неоднократно писал о музыке и рассказывал о трубадурах в своих работах. Музыка трех из них — Бертрана де Борна, Арнаута Даниэля и Гираута де Борнеля — составит основу программы концерта.

Каждому из концертов будет предшествовать вступительное слово художественного руководителя фестиваля Данила Рябчикова — крупнейшего российского знатока средневековой музыки, исследователя, просветителя, руководителя Ensemble Labyrinthus и проекта Medievallica. Он расскажет об особенностях музыки, которая будет звучать, о том, как она исполнялась и как воспринималась слушателями XIII–XIV веков.







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