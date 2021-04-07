РЕК проводит конкурс музейно-выставочных грантов

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До 15 июня открыт прием заявок на участие в третьем конкурсе музейно-выставочных грантов, организованном Российским еврейским конгрессом (РЕК). Каждый из проектов-победителей получит грант в размере до 1,4 млн рублей.
Как сообщают организаторы, к участию в конкурсе приглашаются некоммерческие, бюджетные и общественные организации из всех регионов России: музеи, учреждения культуры, научно-исследовательские институты, местные еврейские общины, имеющие презентационные офлайн- или онлайн-площадки.
Претендовать на гранты могут:
Правила участия и подачи заявок приводятся на сайте РЕК.
Победители будут объявлены 16 августа. Каждому из проектов-победителей РЕК выделит грант в размере до 1,4 млн рублей. Проекты, которые получат поддержку, выберет экспертное жюри, призовой фонд сформируют попечители конкурса — члены бюро президиума РЕК Григорий Ройтберг и Лен Блаватник.
Основные приоритеты грантового конкурса РЕК:
«Главная задача нашего конкурса – «разгерметизация» еврейской культуры и традиции, — говорит инициатор конкурса, президент РЕК Юрий Каннер. — Наш приоритет — еврейские проекты на нееврейских площадках. Мы стремимся к тому, чтобы посетители музеев и выставочных залов ощущали еврейскую историю как неотъемлемую часть российской истории».
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