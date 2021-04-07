РЕК проводит конкурс музейно-выставочных грантов

© Российский еврейский конгресс

До 15 июня открыт прием заявок на участие в третьем конкурсе музейно-выставочных грантов, организованном Российским еврейским конгрессом (РЕК). Каждый из проектов-победителей получит грант в размере до 1,4 млн рублей.

Как сообщают организаторы, к участию в конкурсе приглашаются некоммерческие, бюджетные и общественные организации из всех регионов России: музеи, учреждения культуры, научно-исследовательские институты, местные еврейские общины, имеющие презентационные офлайн- или онлайн-площадки.

Претендовать на гранты могут:

экспозиционно-выставочные проекты (в том числе создание новых или модернизация существующих экспозиций, временные, в том числе, передвижные выставки);

проекты музеефикации современности, в том числе нематериального наследия, актуализации локальных и личных историй, экскурсионные, историко-культурологические, мемуарные аудиоциклы; информационные проекты (онлайн базы данных и архивы, виртуальные выставки, приложения и т.д.);

проекты в общественных пространствах по музеефикации городской среды (памятники, памятные и информационные знаки и иные формы мемориализации);

объекты стрит-арта и паблик-арта.



Правила участия и подачи заявок приводятся на сайте РЕК.

Победители будут объявлены 16 августа. Каждому из проектов-победителей РЕК выделит грант в размере до 1,4 млн рублей. Проекты, которые получат поддержку, выберет экспертное жюри, призовой фонд сформируют попечители конкурса — члены бюро президиума РЕК Григорий Ройтберг и Лен Блаватник.

Основные приоритеты грантового конкурса РЕК:

популяризация еврейской культуры ценностей и традиции как важных составляющих иудео-христианской цивилизации;

представление богатства и драматизма еврейской истории с древнейших времен до наших дней;

осмысление значимости для человечества таких явлений, как Холокост и феномен Праведников народов мира;

сотрудничество и совместная деятельность федеральных, региональных и муниципальных государственных, общественных и частных культурных институций, еврейских общин.



«Главная задача нашего конкурса – «разгерметизация» еврейской культуры и традиции, — говорит инициатор конкурса, президент РЕК Юрий Каннер. — Наш приоритет — еврейские проекты на нееврейских площадках. Мы стремимся к тому, чтобы посетители музеев и выставочных залов ощущали еврейскую историю как неотъемлемую часть российской истории».







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