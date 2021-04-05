Пушкинский музей покажет «Не живопись»

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20 апреля в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков в Москве пройдет выставка «Не живопись. Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина».
Как сообщает сайт ГМИИ, впервые основной темой экспозиции станет не живопись, а керамика и текстиль, созданные знаменитыми мастерами ХХ века Пабло Пикассо, Анри Матиссом, Раулем Дюфи, Морисом Дени, Фернаном Леже.
На выставке будет представлено более 70 работ, в том числе декоративная керамика Мориса Дени и фовистов из собрания Ивана Морозова, малотиражные произведения, созданные Пабло Пикассо в керамической мастерской «Мадура» в Валлорисе, шпалеры Жана Люрса и Фернана Леже, редкие текстильные панно Рауля Дюфи, одного из ведущих художников по ткани эпохи ар деко.
Кроме того, в экспозицию войдут уникальные предметы, которые были приобретены в начале XX века Иваном Морозовым. Среди них фаянсовые вазы с живописными композициями Мориса Дени, Андре Дерена, Мориса де Вламинка и Жана Пюи, а также три работы Анри Матисса, относящиеся его последнему керамическому периоду.
Для иллюстрации творческого метода художников произведения декоративно-прикладного искусства будут дополнены графическими работами из коллекции ГМИИ и частной коллекции.
Выставка «Не живопись. Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина» в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков продлится до 20 июня.
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