Премьера Камерной симфонии №2 Николая Каретникова состоится в Москве

© Фонд Николая Каретникова

21 апреля в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдет концерт «Триконструкция», на котором ансамбль «Студия новой музыки» и Фонд Николая Каретникова представят к 90-летию композитора мировую премьеру его Камерной симфонии №2 (опус 32, 1994, посмертный).

Начало в 19:00, билеты продаются на сайте Московской консерватории.

Помимо сочинения Николая Каретникова в программе концерта Камерная симфония №1 (1906) Арнольда Шенберга и Камерная симфония (1992) Джона К. Адамса.

Дирижер — Сергей Акимов. Со вступительным словом о Николае Каретникове выступит историк кино, культуролог, основатель Музея Кино Наум Клейман.

«Последнее сочинение одного из крупнейших композиторов второго авангарда по замыслу "триконструкции" предстанет в контексте истории одного из жанров, определивших звуковой облик авангарда ХХ века ― камерной симфонии. Впервые в одной программе прозвучат три ключевых произведения трех основных его "ветвей" ― европейской, российской и американской. Эта музыка не звучала в нашей стране более 10 лет либо не звучала никогда», — сообщают организаторы концерта.







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