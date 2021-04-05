 
16:22 5 апреля 2021Новости
906

Галерея Люмьер запускает Lumiere Club

News_detailed_picture© Предоставлено пресс-службой Галереи Люмьер

10 апреля в Москве начинает работу Lumiere Club, просветительский проект Галереи Люмьер, включающий в себя курс по истории искусства фотографии и международного арт-рынка и клуб с лекциями экскурсиями на новой площадке галереи.

Lumiere Club откроется паблик-током директора Галереи Люмьер Натальи Григорьевой-Литвинской. Она расскажет об истории создания Центра фотографии, о планах на будущее, выставочной и издательской программе и о мировом рынке фотографии — главных арт-ярмарках и аукционах, галереях и кураторах, главных фотографах-рекордсменах.

Начало в 16:00, билеты — здесь.

Как сообщает пресс-служба Галереи Люмьер, Lumiere Club будет работать по пятницам и субботам, в новом здании галереи на Большой Полянке будут проходить лекции образовательного курса, а также кураторские экскурсии по выставке французского фотографа Лорана Шеера и офису галереи с экспозицией главных советских фотографов.

Темы лекционного курса:

  • Фотографическая коллекция. История мировых художественный институций. Музеи, галереи и частные фонды.
  • Знаковые выставки в истории фотографии XX века и их курирование.
  • Fashion-фотография XX века: кем она была и кем стала.
  • Агентство Магнум: больше, чем репортаж.
  • Дюссельдорфская школа фотографии как явление: ее герои и мировые рекорды.
  • Фотография в СССР. Что мы сделали за эти 70 лет для себя и в мире.
  • Фотография в современном искусстве: актуальное фото и эксперименты в эпоху диджитал.
  • Падения и взлеты цен. История жизни фотографии на аукционе.


Курс составлен экспертами фотографии, теоретиками, искусствоведами, и практиками – кураторами, галеристами и издателями, такими как Ольга Аверьянова, Ирина Толкачева, Лариса Гринберги основатель Галереи Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская. В курсе по истории фотографии будут использованы обширные материалы из коллекции Галереи Люмьер и проектов, прошедших на площадках Галереи и Центра фотографии за 20 лет.



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Глеб Колядин: «Вспоминаю себя несколькими годами раньше и удивляюсь: “Неужели это был я?”»Современная музыка
Глеб Колядин: «Вспоминаю себя несколькими годами раньше и удивляюсь: “Неужели это был я?”» 

Петербургский пианист и композитор — о том, как он начал сотрудничать со звездами прог-рока и как записал дневниковый альбом фортепианного эмбиента

31 марта 20213535