Галерея Люмьер запускает Lumiere Club

© Предоставлено пресс-службой Галереи Люмьер

10 апреля в Москве начинает работу Lumiere Club, просветительский проект Галереи Люмьер, включающий в себя курс по истории искусства фотографии и международного арт-рынка и клуб с лекциями экскурсиями на новой площадке галереи.

Lumiere Club откроется паблик-током директора Галереи Люмьер Натальи Григорьевой-Литвинской. Она расскажет об истории создания Центра фотографии, о планах на будущее, выставочной и издательской программе и о мировом рынке фотографии — главных арт-ярмарках и аукционах, галереях и кураторах, главных фотографах-рекордсменах.

Начало в 16:00, билеты — здесь.

Как сообщает пресс-служба Галереи Люмьер, Lumiere Club будет работать по пятницам и субботам, в новом здании галереи на Большой Полянке будут проходить лекции образовательного курса, а также кураторские экскурсии по выставке французского фотографа Лорана Шеера и офису галереи с экспозицией главных советских фотографов.

Темы лекционного курса:

Фотографическая коллекция. История мировых художественный институций. Музеи, галереи и частные фонды.

Знаковые выставки в истории фотографии XX века и их курирование.

Fashion-фотография XX века: кем она была и кем стала.

Агентство Магнум: больше, чем репортаж.

Дюссельдорфская школа фотографии как явление: ее герои и мировые рекорды.

Фотография в СССР. Что мы сделали за эти 70 лет для себя и в мире.

Фотография в современном искусстве: актуальное фото и эксперименты в эпоху диджитал.

Падения и взлеты цен. История жизни фотографии на аукционе.



Курс составлен экспертами фотографии, теоретиками, искусствоведами, и практиками – кураторами, галеристами и издателями, такими как Ольга Аверьянова, Ирина Толкачева, Лариса Гринберги основатель Галереи Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская. В курсе по истории фотографии будут использованы обширные материалы из коллекции Галереи Люмьер и проектов, прошедших на площадках Галереи и Центра фотографии за 20 лет.







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