Галерея Люмьер запускает Lumiere Club

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10 апреля в Москве начинает работу Lumiere Club, просветительский проект Галереи Люмьер, включающий в себя курс по истории искусства фотографии и международного арт-рынка и клуб с лекциями экскурсиями на новой площадке галереи.
Lumiere Club откроется паблик-током директора Галереи Люмьер Натальи Григорьевой-Литвинской. Она расскажет об истории создания Центра фотографии, о планах на будущее, выставочной и издательской программе и о мировом рынке фотографии — главных арт-ярмарках и аукционах, галереях и кураторах, главных фотографах-рекордсменах.
Начало в 16:00, билеты — здесь.
Как сообщает пресс-служба Галереи Люмьер, Lumiere Club будет работать по пятницам и субботам, в новом здании галереи на Большой Полянке будут проходить лекции образовательного курса, а также кураторские экскурсии по выставке французского фотографа Лорана Шеера и офису галереи с экспозицией главных советских фотографов.
Темы лекционного курса:
Курс составлен экспертами фотографии, теоретиками, искусствоведами, и практиками – кураторами, галеристами и издателями, такими как Ольга Аверьянова, Ирина Толкачева, Лариса Гринберги основатель Галереи Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская. В курсе по истории фотографии будут использованы обширные материалы из коллекции Галереи Люмьер и проектов, прошедших на площадках Галереи и Центра фотографии за 20 лет.
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